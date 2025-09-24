Secciones
Chile: un temblor de 5,1 grados se registró en la región de Antofagasta hoy 24 de septiembre

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 61 kilómetros al norte de Mina La Escondida, con una profundidad estimada en 94 kilómetros.

Hace 2 Hs

Un sismo de magnitud 5,1 se registró en la madrugada de este miércoles en la región de Antofagasta, informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 61 kilómetros al norte de Mina La Escondida, con una profundidad estimada en 94 kilómetros.

Las autoridades precisaron que, tras el temblor, no se reportaron daños a personas ni alteraciones en los servicios básicos o la infraestructura de la zona.

¿Cómo prepararse para un sismo y qué hacer durante un temblor?

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que la preparación es clave. Es esencial tener un plan de protección civil, participar en simulacros de evacuación y identificar las zonas seguras en tu hogar, escuela o trabajo.

