Mercadona ofrece empleo sin experiencia: tres días a la semana y más de 1.200 euros

Mercadona ha abierto nuevas ofertas de empleo en varias ciudades de España con una propuesta que está llamando la atención de quienes buscan estabilidad laboral, conciliación y salarios por encima de la media del sector. La compañía ofrece contratos fijos sin necesidad de experiencia previa, con jornadas de tres días a la semana y sueldos que pueden superar los 1.200 euros mensuales.