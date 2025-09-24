Mercadona ofrece empleo sin experiencia: tres días a la semana y más de 1.200 euros

Mercadona ha abierto nuevas ofertas de empleo en varias ciudades de España con una propuesta que está llamando la atención de quienes buscan estabilidad laboral, conciliación y salarios por encima de la media del sector. La compañía ofrece contratos fijos sin necesidad de experiencia previa, con jornadas de tres días a la semana y sueldos que pueden superar los 1.200 euros mensuales.
Las vacantes están dirigidas principalmente a preparadores de pedidos en almacén, un puesto clave para el correcto abastecimiento de todas sus tiendas. Para acceder no se exige experiencia previa, ya que Mercadona garantiza formación remunerada desde el primer día, además de un calendario anual en el que quedan fijadas jornadas, descansos y vacaciones.
Sueldos y condiciones
- Contrato de 22,5 horas semanales (3 días): salario inicial de 948 euros brutos al mes, con progresión hasta 1.283 euros según antigüedad. A esto se suman complementos por nocturnidad, trabajo en frío, altura o festivos, que pueden elevar la retribución final por encima de los 1.200 euros.
- Contrato de jornada completa (40 horas): sueldos de hasta 2.280 euros mensuales.
- Contrato de 15 horas (2 días a la semana): salarios entre 632 y 855 euros, dependiendo de los complementos.
Ciudades con vacantes
Estas oportunidades de empleo están disponibles en varias localidades, entre ellas Valencia, Barcelona, Vitoria-Gasteiz y Sevilla, además de otros puntos donde Mercadona cuenta con bloques logísticos.
Cómo inscribirse
La compañía ha renovado su portal de empleo online, ahora más intuitivo y actualizado. Desde allí, los interesados pueden crear un perfil, adjuntar su formación y experiencia y optar a las ofertas disponibles. Además, la plataforma permite recibir propuestas personalizadas y hacer seguimiento del proceso de selección.
Inversión en formación
Mercadona destaca que sus sueldos y condiciones laborales se sitúan por encima de la media del sector. Solo en 2024, la empresa destinó más de 128 millones de euros a formación, lo que se tradujo en más de cuatro millones de horas impartidas a su plantilla.
Con esta iniciativa, la compañía presidida por Juan Roig refuerza su estrategia de crecimiento y apuesta por ofrecer condiciones competitivas a quienes buscan empleo estable, incluso sin contar con experiencia previa.