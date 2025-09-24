Un estudio confirma cuál es la mejor ciudad española para vivir como jubilado

España vuelve a brillar en los rankings internacionales de calidad de vida. Según el medio especializado Live and Invest Overseas, la mejor ciudad del mundo para jubilarse en 2025 es Valencia, gracias a su clima, gastronomía, playas, servicios y coste de vida más asequible que otras grandes urbes del país.
Valencia, la número uno para retirarse
La publicación describe a Valencia como “una soleada ciudad que ofrece una calidad de vida inigualable, rodeada de belleza, riqueza cultural y comunidad”. No es la primera vez que recibe este reconocimiento: en 2024 ya fue elegida la Capital Verde Europea por la Comisión Europea, ocupó el primer puesto en el Índice de Calidad de Vida de InterNations y fue nombrada Mejor Ciudad de Europa en los Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards.
Su clima cálido durante casi todo el año, junto con sus playas de arena dorada y agua cristalina, la convierten en un destino perfecto no solo para turistas, sino también para quienes buscan un lugar tranquilo y accesible para disfrutar la jubilación.
Infraestructuras, sanidad y gastronomía, las claves
Entre las ventajas más valoradas por los jubilados en Valencia están:
Un sistema sanitario de calidad, accesible y bien valorado en Europa.
Buenas infraestructuras y transporte: conexiones dentro de la ciudad, con el resto de España y con Europa gracias a su aeropuerto internacional.
Coste de vida asequible: más barato que en Madrid o Barcelona, pero con los mismos servicios y opciones culturales.
Ambiente más relajado que otras capitales, con gran oferta de ocio, innovación y sostenibilidad.
Gastronomía reconocida: tapas, arroces, horchata y la tradicional paella, junto con festividades como Las Fallas, que mantienen viva la cultura local.
Otros destinos favoritos para jubilarse
Valencia lidera la lista de Live and Invest Overseas, pero otros destinos internacionales también destacan:
Cascais (Portugal): clima templado, playas y cercanía a Lisboa.
Medellín (Colombia): vibrante cultura, coste de vida bajo y facilidad para obtener residencia.
Creta (Grecia).
Mazatlán (México).
Pisa (Italia).
La Rochelle (Francia).
Cayo Ambergris (Belice).
Bahía de Kotor (Montenegro).
Kyrenia (Chipre).
España, cada vez más atractiva para retirarse
España se consolida como uno de los países más atractivos para la jubilación gracias a su clima, seguridad, sanidad pública y cultura mediterránea. Y en esta ocasión, Valencia se lleva la medalla de oro mundial como la mejor ciudad para vivir la jubilación con calidad y tranquilidad.