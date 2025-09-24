Un estudio confirma cuál es la mejor ciudad española para vivir como jubilado

Valencia, la número uno para retirarse

La publicación describe a Valencia como “una soleada ciudad que ofrece una calidad de vida inigualable, rodeada de belleza, riqueza cultural y comunidad”. No es la primera vez que recibe este reconocimiento: en 2024 ya fue elegida la Capital Verde Europea por la Comisión Europea, ocupó el primer puesto en el Índice de Calidad de Vida de InterNations y fue nombrada Mejor Ciudad de Europa en los Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards.