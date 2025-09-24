Secciones
El "escape room" al aire libre más original de España está a una hora de Barcelona

En Berga, en pleno Prepirineo catalán, se esconde una aventura única que transforma el concepto de escape room en una expedición real de más de 20 horas entre enigmas, pruebas físicas y naturaleza.

Hace 1 Hs
Hace 1 Hs

La fiebre de los escape room ha dado un salto inesperado y emocionante. En Berga, a poco más de una hora y media de Barcelona, se encuentra Escape Forest, una experiencia inmersiva que combina enigmas, pruebas de ingenio y desafíos físicos en plena naturaleza. Lo que en las ciudades se vive entre cuatro paredes, aquí se convierte en una expedición de fin de semana en el corazón del Prepirineo catalán.

Con una duración que supera las 20 horas, los participantes deben enfrentarse a retos de orientación, tirolinas, rompecabezas y dinámicas de trabajo en equipo que van mucho más allá del entretenimiento convencional.

Una experiencia de fin de semana diferente

Escape Forest ofrece varias modalidades, siendo la más conocida la Aventura Scout, un programa de dos días completos pensado para grupos de hasta 40 personas. Incluye alojamiento en albergue, comidas (con barbacoa al aire libre como parte del juego) y pruebas diseñadas para poner a prueba tanto el ingenio como la resistencia física.

La actividad está recomendada para mayores de 20 años, aunque los menores pueden participar acompañados de un adulto responsable.

Para los más atrevidos existe la modalidad Survival Zombie SCOUT, que recrea un apocalipsis de no-muertos en el bosque. Con uniforme temático, cena, alojamiento y desayuno, los jugadores deben sobrevivir a una noche completa llena de tensión y estrategia. Esta versión se celebra en fechas concretas, con próximas sesiones el 1 y 8 de noviembre, y puede reservarse directamente en su página web oficial.

Precios y reservas

- Aventura Scout: desde 185 € por persona.

- Survival Zombie SCOUT: 200 € por persona.

Ambas tarifas incluyen materiales, vestuario, manutención y alojamiento, garantizando una inmersión total en la experiencia.

Cómo llegar a Escape Forest

Escape Forest se encuentra en Carrer de Pere II, 08600, Berga (Barcelona).

- En coche: aproximadamente 1h 30 desde Barcelona por la autopista C-16 en dirección Berga/Puigcerdà.

- En autobús: líneas ALSA (L1 Ciutat y L2 Avià).

El escape room más original de Cataluña

Con su combinación de naturaleza, adrenalina y trabajo en equipo, Escape Forest se ha consolidado como una de las propuestas de ocio más originales de España. Ideal para escapadas de fin de semana, este escape room al aire libre ofrece mucho más que un juego: es una experiencia inolvidable para quienes buscan desconectar, superarse y vivir una auténtica aventura en grupo.

