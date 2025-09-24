El "escape room" al aire libre más original de España está a una hora de Barcelona

La fiebre de los escape room ha dado un salto inesperado y emocionante. En Berga, a poco más de una hora y media de Barcelona, se encuentra Escape Forest, una experiencia inmersiva que combina enigmas, pruebas de ingenio y desafíos físicos en plena naturaleza. Lo que en las ciudades se vive entre cuatro paredes, aquí se convierte en una expedición de fin de semana en el corazón del Prepirineo catalán.