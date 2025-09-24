Cuánto cuesta un gramo de oro en España

El oro continúa siendo uno de los activos más buscados por inversores y ahorradores en España. Este miércoles 24 de septiembre de 2025, su cotización se mantiene estable tras meses de volatilidad en los mercados internacionales.
Precio del oro hoy en España
Según la plataforma especializada Inversoro, el valor de un gramo de oro de 24 quilates (oro puro) se sitúa hoy en torno a 102,05 euros.
La referencia se basa en la cotización internacional del metal precioso, que fluctúa en los principales mercados de Londres y Nueva York y posteriormente se convierte a euros, teniendo en cuenta la evolución del dólar.
En la jornada de hoy, la horquilla de precios oscila entre 102,39 y 102,49 euros por gramo, de acuerdo con los datos de Live Price of Gold.
Cuánto cuesta el oro según su pureza
El precio del oro varía en función del quilataje, es decir, el grado de pureza del metal. Estas son las cotizaciones aproximadas este 24 de septiembre:
24 quilates (100% puro): 102,05 € por gramo
22 quilates: entre 93 y 94 € por gramo
18 quilates: alrededor de 77 € por gramo
14 quilates: cercano a 60 € por gramo
Estas diferencias son clave tanto para inversores como para quienes venden joyas en el mercado de segunda mano, ya que las casas de compraventa y empeño se rigen por estas cifras.
Qué factores influyen en el precio del oro
El valor del oro no se fija de manera independiente en España, sino que depende de la evolución internacional y responde a distintos factores:
Inflación: cuando el dinero pierde valor, los inversores buscan refugio en el oro.
Tensión geopolítica: conflictos o crisis internacionales suelen impulsar la demanda del metal.
Oferta y demanda: la producción minera no siempre crece al mismo ritmo que el interés de los inversores.
Evolución del dólar: al cotizarse en esta divisa, cualquier variación impacta en su precio en euros.
El experto en metales preciosos Isaac Sánchez señala que “el oro se comporta como un seguro frente a la volatilidad financiera”, motivo por el que muchos pequeños ahorradores también lo eligen para proteger su patrimonio.
El oro en 2025: un refugio en tiempos de incertidumbre
Este año, el oro ha alcanzado precios récord impulsados por la tensión geopolítica global. La ofensiva comercial de Estados Unidos contra China y los nuevos aranceles han generado inestabilidad en los mercados, reforzando el atractivo del metal como valor seguro.
En este contexto, el oro sigue consolidándose como uno de los principales refugios para quienes buscan preservar sus ahorros frente a la volatilidad económica internacional.