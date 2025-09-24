Silvio Rodríguez en Chile: quiénes serán los artistas que abrirán sus cuatro conciertos

Rodríguez comentó en un comunicado sobre el proceso de nombrar el disco: “Es difícil ponerle nombre a un disco. Primero iba a ser ‘Canciones del siglo 21 (menos una)’. Después pensé en ‘Después’. Por último, me he decidido por ‘Quería saber’”. El artista explicó que, de hecho, "quizá debería llamarse ‘Quiero saber’, porque eso es lo que me mueve”. Además, detalló que la única canción que no pertenece a este siglo en la producción es la última: ‘Tonada para dos poemas’ de Rubén Martínez Villena.