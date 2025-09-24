Silvio Rodríguez en Chile: quiénes serán los artistas que abrirán sus cuatro conciertos

El cantautor cubano Silvio Rodríguez tiene todo listo para su serie de conciertos en el Movistar Arena de Santiago de Chile la próxima semana, incluyendo los números de apertura ya definidos. Esta será la primera presentación del trovador en la capital en siete años, y se da a poco más de un año del lanzamiento de su álbum más reciente, "Quería saber" (2024).
Rodríguez comentó en un comunicado sobre el proceso de nombrar el disco: “Es difícil ponerle nombre a un disco. Primero iba a ser ‘Canciones del siglo 21 (menos una)’. Después pensé en ‘Después’. Por último, me he decidido por ‘Quería saber’”. El artista explicó que, de hecho, "quizá debería llamarse ‘Quiero saber’, porque eso es lo que me mueve”. Además, detalló que la única canción que no pertenece a este siglo en la producción es la última: ‘Tonada para dos poemas’ de Rubén Martínez Villena.
Los artistas que acompañarán a Silvio Rodríguez en Chile
En las presentaciones de su gira sudamericana, el compositor estará acompañado del grupo Trovarroco, (Rachid López y Maikel Elizarde), la flautista y clarinetista Niurka González, el baterista y percusionista Oliver Valdés, el contrabajista Jorge Reyes, el pianista Jorge Aragón y el vibrafonista Emilio Vega.
En lo que respecta a los teloneros serán artistas chilenos y la programación fue la siguiente: el lunes 29 de septiembre será el turno de Manuel García; el miércoles 1 de octubre, el de Illapu; el domingo 5 de octubre se presentará Patricio Anabalón; y el lunes 6 de octubre lo hará Nano Stern.
Por el momento, estas son las únicas fechas programadas de Silvio Rodríguez en Chile. La gira sudamericana (que tuvo un concierto previo en La Habana el fin de semana pasado), a su vez, recorrerá entre septiembre y octubre escenarios de Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.