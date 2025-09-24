Secciones
Chile

Silvio Rodríguez en Chile: quiénes serán los artistas que abrirán sus cuatro conciertos

El artista cubano se presentará el 29 de septiembre y los días 1, 5 y 6 de octubre en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

Silvio Rodríguez se presentará la próxima semana en Santiago de Chile Silvio Rodríguez se presentará la próxima semana en Santiago de Chile
Hace 19 Min

El cantautor cubano Silvio Rodríguez tiene todo listo para su serie de conciertos en el Movistar Arena de Santiago de Chile la próxima semana, incluyendo los números de apertura ya definidos. Esta será la primera presentación del trovador en la capital en siete años, y se da a poco más de un año del lanzamiento de su álbum más reciente, "Quería saber" (2024).

Feriados en Chile: qué fines de semana largos quedan tras las Fiestas Patrias 2025

Feriados en Chile: qué fines de semana largos quedan tras las Fiestas Patrias 2025

Rodríguez comentó en un comunicado sobre el proceso de nombrar el disco: “Es difícil ponerle nombre a un disco. Primero iba a ser ‘Canciones del siglo 21 (menos una)’. Después pensé en ‘Después’. Por último, me he decidido por ‘Quería saber’”. El artista explicó que, de hecho, "quizá debería llamarse ‘Quiero saber’, porque eso es lo que me mueve”. Además, detalló que la única canción que no pertenece a este siglo en la producción es la última: ‘Tonada para dos poemas’ de Rubén Martínez Villena.

Los artistas que acompañarán a Silvio Rodríguez en Chile

En las presentaciones de su gira sudamericana, el compositor estará acompañado del grupo Trovarroco, (Rachid López y Maikel Elizarde), la flautista y clarinetista Niurka González, el baterista y percusionista Oliver Valdés, el contrabajista Jorge Reyes, el pianista Jorge Aragón y el vibrafonista Emilio Vega.

En lo que respecta a los teloneros serán artistas chilenos y la programación fue la siguiente: el lunes 29 de septiembre será el turno de Manuel García; el miércoles 1 de octubre, el de Illapu; el domingo 5 de octubre se presentará Patricio Anabalón; y el lunes 6 de octubre lo hará Nano Stern.

Por el momento, estas son las únicas fechas programadas de Silvio Rodríguez en Chile. La gira sudamericana (que tuvo un concierto previo en La Habana el fin de semana pasado), a su vez, recorrerá entre septiembre y octubre escenarios de Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Temas Santiago de Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Silvio Rodríguez en Chile: quiénes serán los artistas que abrirán sus cuatro conciertos
1

Silvio Rodríguez en Chile: quiénes serán los artistas que abrirán sus cuatro conciertos

Más Noticias
Atención usuarios: Enel confirmó que 12 comunas de Santiago sufrirán cortes de luz este martes

Atención usuarios: Enel confirmó que 12 comunas de Santiago sufrirán cortes de luz este martes

Bono por Hijo 2025: quiénes reciben el beneficio de manera vitalicia en Chile

Bono por Hijo 2025: quiénes reciben el beneficio de manera vitalicia en Chile

Un fuerte sismo de magnitud 5,1 se registró en el sur de Chile durante la madrugada de este martes

Un fuerte sismo de magnitud 5,1 se registró en el sur de Chile durante la madrugada de este martes

La confesión de Yamilia Reyna que sorprendió a Sergio Arola en Top Chef VIP

La confesión de Yamilia Reyna que sorprendió a Sergio Arola en Top Chef VIP

La eventual candidatura de Michelle Bachelet a la ONU divide al oficialismo y a la oposición en Chile

La eventual candidatura de Michelle Bachelet a la ONU divide al oficialismo y a la oposición en Chile

Amor, salud y trabajo: el horóscopo de Pedro Engel para esta semana

Amor, salud y trabajo: el horóscopo de Pedro Engel para esta semana

Dolor en Mega por la muerte de Claudio Toro Concha, productor comercial

Dolor en Mega por la muerte de Claudio Toro Concha, productor comercial

Comentarios