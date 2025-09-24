España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke

La presentadora de televisión Arantxa de Benito ha reaparecido públicamente en un photocall y, además de celebrar su 52º cumpleaños, ha hablado con la prensa sobre el estado de salud de Marina Romero, pareja de Javier Tudela e influencer muy seguida en redes sociales.
Marina Romero atraviesa un momento delicado de salud
Hace poco más de diez días, Marina Romero, nuera de Makoke y colaboradora habitual de Fiesta, comunicó que estaba pasando por un complicado problema de salud, aunque sin dar demasiados detalles. Desde entonces, su actividad en redes sociales ha sido mínima, con apenas una reflexión sobre la vida como única publicación reciente.
Arantxa de Benito da la última hora
Muy cercana a Makoke y su familia, Arantxa de Benito aseguró ante los micrófonos de Europa Press que la influencer está algo más recuperada:
“Ahora está un poquito más tranquila, gracias a Dios. Ha pasado unas semanas muy malas, estando muy nerviosa, intranquila, triste...”.
La presentadora también explicó que los primeros resultados de las pruebas han sido positivos:
“Ha salido todo muy bien, que era lo importante, ha salido todo fantástico. Ahora a desear que los resultados sean buenos”.
Arropada por su familia
De Benito destacó que Romero está contando con el apoyo de su marido, Javier Tudela, y sus hijos en este proceso:
“Ya está en casa con sus niños y con su marido, es una familia tan bonita que yo creo que va a salir todo fenomenal”.
De hecho, en las últimas horas, la influencer ha vuelto a dar señales de normalidad en redes sociales compartiendo una receta de bollitos de leche caseros “saludables”, pensada para hacer en familia.
La boda, pospuesta
Otro de los temas sobre la mesa fue la boda de Romero, que tuvo que ser cancelada en el último momento debido a este problema de salud. Según explicó Arantxa:
“La boda de momento se ha pospuesto, porque ante una cosa así, por supuesto, no hay nada que celebrar”.
No obstante, tanto amigos como familiares confían en que el enlace pueda celebrarse en 2026:
“Estoy deseando que llegue mayo y que salga todo bien, para que haya más motivos por los que festejar, no solo el amor”.