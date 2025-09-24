Secciones
España

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke

La presentadora de televisión ha hablado con la prensa sobre el estado de salud de Marina Romero, pareja de Javier Tudela e influencer muy seguida en redes sociales.

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke
Hace 22 Min

La presentadora de televisión Arantxa de Benito ha reaparecido públicamente en un photocall y, además de celebrar su 52º cumpleaños, ha hablado con la prensa sobre el estado de salud de Marina Romero, pareja de Javier Tudela e influencer muy seguida en redes sociales.

Marina Romero atraviesa un momento delicado de salud

Hace poco más de diez días, Marina Romero, nuera de Makoke y colaboradora habitual de Fiesta, comunicó que estaba pasando por un complicado problema de salud, aunque sin dar demasiados detalles. Desde entonces, su actividad en redes sociales ha sido mínima, con apenas una reflexión sobre la vida como única publicación reciente.

Arantxa de Benito da la última hora

Muy cercana a Makoke y su familia, Arantxa de Benito aseguró ante los micrófonos de Europa Press que la influencer está algo más recuperada:

“Ahora está un poquito más tranquila, gracias a Dios. Ha pasado unas semanas muy malas, estando muy nerviosa, intranquila, triste...”.

La presentadora también explicó que los primeros resultados de las pruebas han sido positivos:

“Ha salido todo muy bien, que era lo importante, ha salido todo fantástico. Ahora a desear que los resultados sean buenos”.

Arropada por su familia

De Benito destacó que Romero está contando con el apoyo de su marido, Javier Tudela, y sus hijos en este proceso:

“Ya está en casa con sus niños y con su marido, es una familia tan bonita que yo creo que va a salir todo fenomenal”.

De hecho, en las últimas horas, la influencer ha vuelto a dar señales de normalidad en redes sociales compartiendo una receta de bollitos de leche caseros “saludables”, pensada para hacer en familia.

La boda, pospuesta

Otro de los temas sobre la mesa fue la boda de Romero, que tuvo que ser cancelada en el último momento debido a este problema de salud. Según explicó Arantxa:

“La boda de momento se ha pospuesto, porque ante una cosa así, por supuesto, no hay nada que celebrar”.

No obstante, tanto amigos como familiares confían en que el enlace pueda celebrarse en 2026:

“Estoy deseando que llegue mayo y que salga todo bien, para que haya más motivos por los que festejar, no solo el amor”.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es Fati Vázquez, la influencer gallega que confirma haber tenido una relación con Lamine Yamal, cuando él tenía 17 años
1

Quién es Fati Vázquez, la influencer gallega que confirma haber tenido una relación con Lamine Yamal, cuando él tenía 17 años

Fati Vázquez confirma su romance con Lamine Yamal tras meses de rumores y desmentidos
2

Fati Vázquez confirma su romance con Lamine Yamal tras meses de rumores y desmentidos

La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”
3

La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda
4

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke
5

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke

La lujosa mansión que compró Woody Allen en Barcelona: Su carisma ha rejuvenecido mi cine
6

La lujosa mansión que compró Woody Allen en Barcelona: "Su carisma ha rejuvenecido mi cine"

Más Noticias
Fati Vázquez confirma su romance con Lamine Yamal tras meses de rumores y desmentidos

Fati Vázquez confirma su romance con Lamine Yamal tras meses de rumores y desmentidos

Quién es Fati Vázquez, la influencer gallega que confirma haber tenido una relación con Lamine Yamal, cuando él tenía 17 años

Quién es Fati Vázquez, la influencer gallega que confirma haber tenido una relación con Lamine Yamal, cuando él tenía 17 años

La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”

La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

La lujosa mansión que compró Woody Allen en Barcelona: Su carisma ha rejuvenecido mi cine

La lujosa mansión que compró Woody Allen en Barcelona: "Su carisma ha rejuvenecido mi cine"

Visitas gratuitas al Banco de España en Madrid: un recorrido por su historia y tesoros ocultos

Visitas gratuitas al Banco de España en Madrid: un recorrido por su historia y tesoros ocultos

Cuánto cuesta un gramo de oro en España

Cuánto cuesta un gramo de oro en España

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Comentarios