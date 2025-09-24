Visitas gratuitas al Banco de España en Madrid: un recorrido por su historia y tesoros ocultos

El Banco de España, uno de los edificios más icónicos del centro de Madrid, abre al público sus puertas con un programa de visitas guiadas gratuitas que permitirán conocer algunos de sus espacios más impresionantes y habitualmente inaccesibles. A partir del 4 de octubre, la sede de la calle Alcalá, 48, junto a la plaza de Cibeles, ofrece un itinerario de 90 minutos en el que los visitantes podrán recorrer rincones históricos como la Escalera Imperial, el Patio de Operaciones, el Patio de Efectivo y el recientemente restaurado Salón de Cobradores.