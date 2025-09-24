Visitas gratuitas al Banco de España en Madrid: un recorrido por su historia y tesoros ocultos

El Banco de España, uno de los edificios más icónicos del centro de Madrid, abre al público sus puertas con un programa de visitas guiadas gratuitas que permitirán conocer algunos de sus espacios más impresionantes y habitualmente inaccesibles. A partir del 4 de octubre, la sede de la calle Alcalá, 48, junto a la plaza de Cibeles, ofrece un itinerario de 90 minutos en el que los visitantes podrán recorrer rincones históricos como la Escalera Imperial, el Patio de Operaciones, el Patio de Efectivo y el recientemente restaurado Salón de Cobradores.
Estas visitas forman parte de la iniciativa Puertas Abiertas, con la que la institución busca acercar su patrimonio histórico-artístico a la ciudadanía. El programa se extenderá hasta junio de 2026, con diferentes modalidades: recorridos para el público general, visitas educativas para alumnos de secundaria y universidad, y sesiones guiadas por personal voluntario del propio Banco de España, tanto en activo como jubilados.
Un icono arquitectónico y cultural de Madrid
Diseñado por Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, el edificio es una joya arquitectónica del siglo XIX, declarado Bien de Interés Cultural en 1999. Entre sus mayores atractivos destaca la monumental escalera de mármol de Carrara, acompañada de vidrieras simbolistas de la firma alemana Mayer, con alegorías del Comercio, la Industria, la Pesca y la Agricultura.
Los visitantes también podrán acceder a salas de representación como el Salón del Consejo de Gobierno o los comedores de gala, espacios donde se combina la solemnidad institucional con una exuberante riqueza ornamental. Fundado en el siglo XVIII, el Banco de España es una de las entidades financieras más antiguas del mundo, solo precedido por el Riksbank de Suecia (1668) y el Banco de Inglaterra (1694).
Horarios y reservas
Las visitas gratuitas tendrán una duración de 90 minutos y un aforo máximo de 30 personas. Los horarios son:
- Viernes de 16:00 a 20:00 horas.
- Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
- Miércoles y jueves, visitas educativas a las 16:00 horas.
- Lunes y martes, recorridos con voluntariado del Banco de España a las 16:00 horas.
Las plazas se gestionan a través de la web oficial del Banco de España, y a partir del 14 de noviembre a las 12:00 horas se abrirán las reservas para las sesiones de enero, febrero y marzo.
El acceso es muy sencillo gracias a su ubicación en pleno centro: estación de metro Banco de España (Línea 2), varias líneas de autobús urbano, cercanías en Recoletos y Sol, además de servicio de BiciMAD en las estaciones cercanas.
Arte y colecciones del Banco de España
El recorrido también pone en valor la Colección Banco de España, con obras de grandes maestros como Goya, esculturas, objetos decorativos y una extensa colección de relojes, con 143 piezas catalogadas. A ello se suman alfombras, textiles y artes decorativas que enriquecen el patrimonio de la institución.
La sede dispone además de una Sala de Exposiciones abierta al público, donde periódicamente se organizan muestras temporales que exhiben piezas pertenecientes a sus fondos históricos.
Con este programa de visitas gratuitas, el Banco de España se convierte en un nuevo referente cultural de Madrid, abriendo sus tesoros escondidos a madrileños y turistas hasta 2026.