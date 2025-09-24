Secciones
La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”

La creadora de contenido confirmó recientemente que tuvo una relación con el jugador del Barcelo, meses atrás, antes de que él cumpliera 18 años y conociera a la cantante argentina.

La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”
Hace 1 Hs

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole sigue ocupando titulares, no solo por las muestras públicas de cariño entre ambos, sino también por las voces críticas que empiezan a aparecer alrededor de la pareja. Una de ellas es la de Fati Vázquez, la influencer gallega que en verano confirmó haber tenido un romance con el futbolista del FC Barcelona.

Lamine Yamal, entre el Balón de Oro y la vida sentimental

El delantero de 18 años vive un momento clave en su carrera: revalidó el trofeo Kopa 2025 y quedó segundo en el Balón de Oro, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Pero fuera del césped, su noviazgo con la cantante argentina Nicki Nicole lo ha convertido también en protagonista de la prensa del corazón.

La artista no solo ha compartido mensajes de amor para el jugador tras la gala del Balón de Oro, sino que incluso se la ha visto conviviendo con su familia, en especial con su hermano pequeño, Keyne, con quien ha posado en redes sociales.

Fati Vázquez: “No me creo esa relación”

En el programa En Todas Las Salsas (Mediaset Infinity), Fati Vázquez no dudó en dar su opinión sobre la relación de Lamine y Nicki Nicole. La influencer fue contundente:

“No me lo creo. Él está pillado, pero ella no”.

Según su visión, el principal beneficio lo obtiene la cantante argentina:

“A ella le puede ayudar. No creo que él lo haga para limpiar su imagen, pero está claro que la beneficiada es ella”.

“Lamine podría estar con cualquiera”

Durante la entrevista, Fati fue más allá y aseguró que Nicki Nicole no es la única mujer con la que el futbolista ha estado relacionado:

“Si digo la inicial se sabe… Ha pisado Mediaset”, lanzó enigmáticamente.

Además, insistió en que Yamal, en el punto más alto de su popularidad, “podría estar con cualquiera” y que ahora aprovecha el tirón para dejarse ver con una cantante famosa.

Una historia que sigue dando que hablar

Las palabras de Fati Vázquez reavivan la polémica en torno a la vida personal del jugador del Barça. Mientras Nicki Nicole asegura estar “muy enamorada”, la modelo gallega siembra dudas sobre la autenticidad del romance.

Lo que está claro es que, al margen de sus éxitos deportivos, Lamine Yamal seguirá siendo foco de atención tanto dentro como fuera del terreno de juego.

