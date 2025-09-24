La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole sigue ocupando titulares, no solo por las muestras públicas de cariño entre ambos, sino también por las voces críticas que empiezan a aparecer alrededor de la pareja. Una de ellas es la de Fati Vázquez, la influencer gallega que en verano confirmó haber tenido un romance con el futbolista del FC Barcelona.