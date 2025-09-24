La lujosa mansión que compró Woody Allen en Barcelona: "Su carisma ha rejuvenecido mi cine"

Woody Allen ha vuelto a poner sus ojos en Barcelona, ciudad que lo conquistó en 2008 durante el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, película protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, y que dio a la actriz madrileña el Oscar, el BAFTA y el Goya. Fascinado por su arquitectura modernista, sus rincones históricos y el magnetismo de su escena de jazz, el director ha decidido dar un paso más en su idilio con la capital catalana: adquirir una mansión modernista en el exclusivo barrio de El Putxet – Bosc de Bertrán, dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi.