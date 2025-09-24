La lujosa mansión que compró Woody Allen en Barcelona: "Su carisma ha rejuvenecido mi cine"

Woody Allen ha vuelto a poner sus ojos en Barcelona, ciudad que lo conquistó en 2008 durante el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, película protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, y que dio a la actriz madrileña el Oscar, el BAFTA y el Goya. Fascinado por su arquitectura modernista, sus rincones históricos y el magnetismo de su escena de jazz, el director ha decidido dar un paso más en su idilio con la capital catalana: adquirir una mansión modernista en el exclusivo barrio de El Putxet – Bosc de Bertrán, dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi.
La residencia, construida en 1917 por el arquitecto Enric Sagnier y restaurada con esmero por la familia de Juan Ignacio Peró, ocupa una parcela de 1.600 metros cuadrados. Cuenta con siete dormitorios, siete baños, techos de más de cuatro metros de altura, suelos de mosaico hidráulico y detalles modernistas como barandillas de forja artesanal y cerámica decorativa. Un auténtico tesoro arquitectónico que combina el estilo de las masías catalanas con influencias del Art Nouveau.
Durante la promoción de Vicky Cristina Barcelona, Allen ya había confesado su fascinación por la ciudad: “Hay pocas buenas ciudades en el mundo, como Roma, París o Londres, y Barcelona es una de esas buenas ciudades. Su carisma ha rejuvenecido mi cine. Yo sigo teniendo los mismos achaques”.
El barrio de Gràcia, con sus plazas animadas, terrazas, bares y joyas modernistas como la Casa Vicens de Gaudí o la Casa Fuster de Domènech i Montaner, ha sido siempre uno de sus lugares favoritos. Pero ha sido en El Putxet, enclave residencial de lujo que combina tranquilidad y proximidad al centro, donde el director ha encontrado su refugio privado.
Barcelona se confirma así como una de las grandes capitales culturales y cinematográficas de Europa. Sus calles han sido escenario de películas de Pedro Almodóvar (Todo sobre mi madre), Brad Anderson (The Machinist) o Tom Tykwer (El perfume). Ahora, con Woody Allen como nuevo vecino, la ciudad reafirma su magnetismo internacional.