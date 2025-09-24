Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

Pero más allá de la cosmética, lo que realmente acaparó la atención fue su look. Pataky se arriesgó con un vestido de novia corto que promete convertirse en el diseño más deseado por las futuras esposas en 2026. Se trata del Nova Cora Mini de Vivienne Westwood, una pieza de satén de seda con escote corazón, corsé estructurado, drapeado y corte asimétrico que refleja a la perfección el espíritu rebelde de la legendaria firma británica.