Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

La actriz española reapareció en la capital como imagen de Biotherm y sorprendió al elegir el icónico modelo Nova Cora Mini, un diseño de la firma británica que está conquistando a las novias más famosas.

Hace 1 Hs

Elsa Pataky volvió a ser el centro de todas las miradas en su reaparición en Madrid. La actriz, conocida por su estilo bohemio y sofisticado a la vez, participó en la presentación del nuevo Vitamin Glow Gel de Biotherm, un hidratante con vitamina B3 y astaxantina que mejora la luminosidad de la piel y que, según confesó, ya es parte imprescindible de su rutina diaria.

Pero más allá de la cosmética, lo que realmente acaparó la atención fue su look. Pataky se arriesgó con un vestido de novia corto que promete convertirse en el diseño más deseado por las futuras esposas en 2026. Se trata del Nova Cora Mini de Vivienne Westwood, una pieza de satén de seda con escote corazón, corsé estructurado, drapeado y corte asimétrico que refleja a la perfección el espíritu rebelde de la legendaria firma británica.

Este mismo diseño ya fue elegido por la cantante Charli XCX el día de su boda, mientras que Demi Lovato apostó por su versión larga para casarse con Jordan “Jutes” Lutes y Miley Cyrus llevó un modelo similar de la misma casa. Todo apunta a que los vestidos de novia de Vivienne Westwood serán una de las grandes tendencias del próximo año.

Aunque no están al alcance de todos los bolsillos, en España ya se pueden alquilar en espacios especializados como Love is in the Air, una boutique multimarca que trae a nuestro país propuestas internacionales exclusivas. “Nuestro objetivo es ofrecer a las novias españolas diseños diferentes y sofisticados, que no encuentren en otro lugar”, explica su fundadora, Isabel Ruiz.

Con su estilo único y su capacidad de marcar tendencia, Elsa Pataky confirma por qué sigue siendo un referente de moda tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

