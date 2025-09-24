Quién es Fati Vázquez, la influencer gallega que confirma haber tenido una relación con Lamine Yamal, cuando él tenía 17 años

La creadora de contenido Fati Vázquez ha pasado de ser “la amiga misteriosa” de las vacaciones italianas de Lamine Yamal a confirmar públicamente que sí mantuvo una relación con el futbolista del FC Barcelona. Después de meses de especulaciones y desmentidos, la influencer gallega rompió el silencio en el videopodcast Todas las salsas, asegurando: “No puedo negar lo innegable”.