Quién es Fati Vázquez, la influencer gallega que confirma haber tenido una relación con Lamine Yamal, cuando él tenía 17 años

La creadora de contenido Fati Vázquez ha pasado de ser “la amiga misteriosa” de las vacaciones italianas de Lamine Yamal a confirmar públicamente que sí mantuvo una relación con el futbolista del FC Barcelona. Después de meses de especulaciones y desmentidos, la influencer gallega rompió el silencio en el videopodcast Todas las salsas, asegurando: “No puedo negar lo innegable”.
De los rumores a la confirmación
El romance entre Fati Vázquez y Lamine Yamal comenzó a sonar en junio de 2025, cuando la revista Lecturas publicó imágenes de ambos disfrutando juntos en Italia. Se les vio en un yate, en moto de agua y en planes que evidenciaban cercanía.
En aquel momento, Yamal tenía 17 años y negó rotundamente los rumores, asegurando a través de terceros que solo había viajado con compañeros del Barça. La diferencia de edad entre ambos —él, menor de edad entonces, y ella con 30 años— generó una gran polémica en redes sociales.
Ahora, con el delantero ya mayor de edad, Fati ha confirmado lo que hasta ahora se desmentía: “Yo no puedo negar obviamente lo innegable. Fueron ocho meses realmente hablando, no fue algo de la noche a la mañana”.
Quién es Fati Vázquez
Nacida en A Pobra do Caramiñal (Galicia), Fati Vázquez tiene 30 años y es una de las creadoras de contenido con mayor proyección en España.
Trayectoria profesional: fue azafata de vuelo antes de dedicarse por completo a su faceta digital.
Presencia online: acumula más de 300.000 seguidores en Instagram y supera el millón en YouTube, donde comparte rutinas de bienestar, consejos de alimentación saludable y experiencias personales.
Literatura: publicó el libro Y que vengan a por mí, donde relató el acoso escolar que sufrió en su adolescencia.
Televisión: estuvo a punto de participar en La Isla de las Tentaciones, aunque su entrada al reality no se concretó.
Actualmente reside en Galicia, desde donde continúa generando contenido con un estilo cercano y confesional que le ha permitido fidelizar a una comunidad muy activa.
La relación con Lamine Yamal
Según ha contado la influencer, su vínculo con el futbolista empezó tiempo atrás:
El primer mensaje de Yamal se remonta a 2018, cuando él respondió a una historia en Instagram.
Durante ocho meses mantuvieron contacto por redes sociales antes de coincidir físicamente en Italia.
Fati aclaró que su intención no era “ser Georgina” ni buscar un futuro inmediato con él: “Fui a conocerlo, a pasarlo bien y que fuese lo que Dios quisiera”.
A pesar de estas declaraciones, el propio Yamal había negado hace unas semanas cualquier relación en la cuenta La Cuernis. Ahora, las palabras de Fati reabren el debate y confirman lo que durante meses se mantuvo como rumor.
El futuro de la pareja en el foco mediático
Con la confirmación pública de Fati Vázquez, la atención sobre la relación con Yamal vuelve a crecer. La diferencia de edad sigue generando comentarios, pero también el hecho de que el delantero del Barça ya ha sido relacionado con otras figuras mediáticas como la cantante Nicki Nicole.
Mientras tanto, Fati reivindica su versión: “Yo no me esperaba que salieran esas fotos, pero tampoco puedo negar lo evidente”.