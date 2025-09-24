Fati Vázquez confirma su romance con Lamine Yamal tras meses de rumores y desmentidos

La influencer Fati Vázquez ha confirmado públicamente su relación con Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, después de meses de especulaciones, desmentidos y polémicas por la diferencia de edad entre ambos.
El origen del rumor: las fotos en Italia
En junio de 2025, la revista Lecturas publicó imágenes de ambos disfrutando de unas vacaciones en la costa italiana. Se les veía en un yate, en moto de agua y compartiendo momentos que hicieron saltar las alarmas sobre un romance.
En aquel momento, Lamine Yamal aún no había cumplido los 18 años, lo que desató fuertes críticas hacia Vázquez, de 30 años. El futbolista negó de manera tajante cualquier relación, mientras que la influencer optó por guardar silencio.
Fati Vázquez rompe el silencio
Ahora, con Yamal ya mayor de edad, Fati ha decidido sincerarse en el videopodcast Todas las salsas de Telecinco:
“Al final es lo que salió, lo que se vio, yo no puedo negar lo innegable. Salieron esas fotos, para nada yo me esperaba que fuese a salir eso”.
La creadora de contenido explicó que su vínculo con el jugador no fue algo repentino:
“Fueron ocho meses realmente hablando, no es de la noche a la mañana. Yo estuve un tiempo hablando con esta persona, hubo un contacto previo, nos estuvimos conociendo y se dio el momento de conocernos cuando él estuvo en esas vacaciones y estuvo solo”.
“No pensaba ser Georgina”
La influencer aseguró que no buscaba un futuro con Yamal, sino simplemente conocerlo:
“Cuando yo fui a Italia mi intención era conocerle, ni me iba a casar con él ni pensaba ser Georgina. Yo dije: ‘voy, lo conozco, me lo paso bien y Dios dirá’”.
También reveló que el primer contacto con Yamal se remonta a 2018, cuando el futbolista le respondió a una historia en Instagram con un mensaje casual: “¿Aeropuerto del Prat?”.
La versión de Lamine Yamal
Mientras tanto, Yamal había negado tajantemente el romance en declaraciones difundidas por la cuenta de La Cuernis. Según el periodista Javi de Hoyos:
“No ha ido Lamine solo a este lugar de vacaciones, sino con otros compañeros del Barça. Probablemente Fati sí que tenga algo con otra persona del Barça, pero con Lamine no tiene nada. Él mismo me lo ha desmentido y me ha autorizado a contároslo”.
Una relación que sigue generando polémica
La confirmación de Fati Vázquez pone fin a meses de especulaciones, aunque no disipa la controversia por la diferencia de edad entre ambos. Mientras Yamal continúa brillando en el FC Barcelona y aspirando al Balón de Oro, la influencer ha dejado claro que “no podía seguir callando lo evidente”.