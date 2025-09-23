Secciones
Enseñame Tucumán: a tres días de la final, las escuelas monterizas se preparan para una competencia algo distinta

La Secundaria de Yonopongo y las escuelas Normal Superior Teniente Julio Argentino Roca y la Técnica N°1 (todas del departamento de Monteros) intentarán llevarse el viaje a Carlos Paz.

TODOS LISTOS. Auad, Servetto (los conductores) y los chicos que participaron en la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ TODOS LISTOS. Auad, Servetto (los conductores) y los chicos que participaron en la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 2 Hs

Cada vez falta menos. Más precisamente, restan solo tres días para la gran final de “Enseñame Tucumán” se disputará el próximo viernes desde las 18 y promete una tarde de conocimiento, emoción y orgullo provincial. El certamen, organizado por LA GACETA junto con el Ministerio de Educación, coronará a la dupla ganadora con un premio que seduce a los estudiantes: un viaje a la villa turística de Carlos Paz para todo el curso, con excursiones, paseos en barco por el lago San Roque y fiestas temáticas, coordinadas por la empresa Siwar Travel.

La hinchada monteriza en Enseñame Tucumán: “Imaginate el orgullo”

Si bien se mantendrán algunas cosas referidas a las semifinales, hay otras que cambiarán mínimamente. Familiares y compañeros de los alumnos tendrán un espacio aún más especial en la transmisión para alentar y compartir el orgullo de ver a los jóvenes en acción. La propuesta, que combina aprendizaje y entretenimiento, busca reforzar el vínculo de los estudiantes con su provincia, para mostrar que el saber y la cultura pueden vivirse como un juego apasionante.

Además, en lo numérico y la cantidad de participantes será distinta: de jornadas que comenzaban con cinco parejas pasarán a una final que arrancará con tres y terminará con una ganadora.

Los finalistas

FINALISTAS. Lautaro Miguel y Javier Yanguez, de la escuela Normal Superior Teniente Julio Argentino Roca. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO FINALISTAS. Lautaro Miguel y Javier Yanguez, de la escuela Normal Superior Teniente Julio Argentino Roca. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Los protagonistas de esta última instancia son los campeones de las tres semifinales, todos representantes del sur de la provincia, del departamento Monteros. Desde la escuela secundaria de Yonopongo, en 4° año, competirán Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba. La escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca aporta a los finalistas de 5° año, Lautaro Miguel y Javier Francisco Yanguez. En 6° año, la Escuela Técnica N°1 se hace presente con Valentín Castells y Ana Paula Díaz. Cada dupla llega con el mérito de haber superado pruebas que combinaron memoria, rapidez mental y manejo de la presión.

PAREJA MIXTA. Valentín Castells y Ana Paula Díaz, de la escuela Técnica N°1 de Monteros. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO PAREJA MIXTA. Valentín Castells y Ana Paula Díaz, de la escuela Técnica N°1 de Monteros. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

El programa, que podrá verse en el canal de YouTube de LA GACETA, en CCC, Flow y en el sitio web del diario, mantendrá el espíritu de las etapas previas, aunque sumará un plus de intensidad. Los juegos se apoyarán en la misma bibliografía que distingue a la competencia: historia y cultura de Tucumán, fragmentos de obras literarias y poemas de autores locales. No se trata de repetir datos de memoria, sino de demostrar comprensión, agilidad y capacidad de trabajo en equipo.

LAS PRIMERAS. Bahiana Galarza y Lucía Córdoba (de la secundaria de Yonopongo) fueron las primeras monterizas en meterse a la final. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ LAS PRIMERAS. Bahiana Galarza y Lucía Córdoba (de la secundaria de Yonopongo) fueron las primeras monterizas en meterse a la final. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

Con cada respuesta acertada, los finalistas darán un paso hacia el viaje soñado. Y, más allá de quién se lleve el premio mayor, la experiencia ya dejó una enseñanza: conocer Tucumán es un desafío que se disfruta y se celebra en comunidad.

El campeón de Enseñame Tucumán saldrá de Monteros: la escuela Técnica N°1 se llevó el último boleto a la final

