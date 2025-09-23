Secciones
Dolor en Mega por la muerte de Claudio Toro Concha, productor comercial

La información fue confirmada en pantalla por la periodista Paloma Ávila, quien manifestó su pesar ante la pérdida de su colega.

Hace 1 Hs

Hace unos días, la familia de Mega recibió una noticia que dejó una profunda consternación: el fallecimiento de Claudio Toro Concha, productor comercial de la señal. La información fue confirmada en pantalla por la periodista Paloma Ávila, quien manifestó su pesar ante la pérdida de su colega.

Claudio desarrolló durante varios años su labor en Mega, dejando una huella significativa gracias a su compromiso y su capacidad para trabajar en equipo. Su desempeño fue fundamental en diversos proyectos que marcaron la identidad de la señal.

Titulado en Comunicación Audiovisual, Claudio contaba con aproximadamente ocho años de experiencia en diseño, producción y dirección artística, según lo detallado en su perfil de LinkedIn.

Antes de incorporarse a Mega, se desempeñó como Visual Merchandising Team Lead en Corona Retail entre 2019 y 2020. También tuvo participación en el festival “Mil Ojos” como asistente de producción ejecutiva en 2018 y colaboró como director de arte en el documental K y en la webserie Egresados con experiencia.

