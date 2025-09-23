Condenan al acosador de Maribel, la hermana de Rafa Nadal: cuatro meses de prisión y alejamiento

El Juzgado de Instrucción de Manacor ha dictado sentencia contra el acosador de Maribel Nadal (1989), hermana del tenista Rafa Nadal y directora comercial y de marketing de la Rafa Nadal Academy. El hombre, de nacionalidad alemana y reincidente en este tipo de conductas, ha sido condenado a cuatro meses de prisión y a la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicarse con ella por cualquier vía.