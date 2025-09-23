Condenan al acosador de Maribel, la hermana de Rafa Nadal: cuatro meses de prisión y alejamiento

El Juzgado de Instrucción de Manacor ha dictado sentencia contra el acosador de Maribel Nadal (1989), hermana del tenista Rafa Nadal y directora comercial y de marketing de la Rafa Nadal Academy. El hombre, de nacionalidad alemana y reincidente en este tipo de conductas, ha sido condenado a cuatro meses de prisión y a la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicarse con ella por cualquier vía.
Los hechos se produjeron en agosto de 2024, cuando el condenado se hizo pasar por deportista para seguir a Maribel en las instalaciones de la academia en Manacor. Además, consiguió su número de teléfono y la bombardeó con mensajes cargados de insultos, referencias sangrientas y llamadas insistentes, lo que llevó a la hermana del campeón español a presentar denuncia para poder protegerse.
Pena suspendida con condiciones
El acusado reconoció los hechos, lo que permitió alcanzar un acuerdo de conformidad entre acusación y defensa. De este modo, la pena de prisión queda suspendida durante dos años bajo dos condiciones: que el condenado no vuelva a acercarse ni a intentar comunicarse con Maribel Nadal, y que no cometa otro delito en ese tiempo.
Una figura muy cercana al tenista
Maribel Nadal es la única hermana de Rafa Nadal y una de las personas más próximas al tenista. Su presencia ha sido habitual en los torneos más importantes del manacorí, donde se la ha visto animando desde la grada junto a sus padres y a Xisca Perelló, actual esposa de Rafa y amiga íntima de Maribel desde hace años.
Con esta resolución judicial, se pone fin a un episodio de acoso que generó gran preocupación en el entorno más cercano del campeón de 22 Grand Slams, reforzando la importancia de la protección contra este tipo de conductas reiteradas.