VeriFactu 2026: cómo funcionará el nuevo sistema de facturación de Hacienda en España

La facturación en España dará un giro histórico a partir de 2026. Tal como explica la experta en ciberseguridad María Aperador, todos los negocios —desde grandes sociedades hasta autónomos— deberán utilizar VeriFactu, el sistema verificable de facturación creado por la Agencia Tributaria para controlar en tiempo real las operaciones y reducir el fraude fiscal.
Cuándo entra en vigor el VeriFactu
El calendario de aplicación es progresivo:
1 de enero de 2026: obligatorio para todas las sociedades mercantiles sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
1 de julio de 2026: la obligación se amplía a autónomos y resto de empresas.
Esto significa que cualquier factura emitida tendrá que generarse con un software certificado, incluir un código QR oficial y enviarse automáticamente a Hacienda.
Qué es el VeriFactu
VeriFactu es un sistema de facturación verificable que:
Garantiza la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas.
Impide que los registros puedan ser borrados o modificados sin dejar rastro.
Permite a clientes y consumidores verificar la autenticidad de cada factura con un código QR.
Envía los datos de manera instantánea y segura a la Agencia Tributaria.
Según Aperador, “da igual si eres autónomo, pyme o gran empresa: si no cumples con la normativa, te expones a sanciones”.
Multas y sanciones
Las sanciones pueden ser severas:
Hasta 150.000 € para los fabricantes de software que no cumplan con los requisitos.
Hasta 50.000 € para empresas que utilicen programas alterados o no certificados.
Cómo adaptarse al VeriFactu
Aunque puede parecer un reto, ya existen soluciones que facilitan la transición. Por ejemplo, la aplicación de facturación de Odoo permite emitir facturas digitales compatibles con VeriFactu de manera gratuita, con la opción de integrar servicios adicionales desde 11,90 € al mes.
De esta forma, cumplir con la norma no solo evitará sanciones, sino que también ayudará a mejorar la gestión administrativa de los negocios.
Qué exige la normativa
Según el Real Decreto 1007/2023, los sistemas de facturación deberán cumplir con:
Integridad e inalterabilidad de los registros.
Trazabilidad mediante huellas digitales entre facturas.
Conservación y accesibilidad durante el plazo legal.
Inclusión de código QR y la leyenda “Factura verificable”.
Remisión automática de los datos a Hacienda.