VeriFactu 2026: cómo funcionará el nuevo sistema de facturación de Hacienda en España

La facturación en España dará un giro histórico a partir de 2026. Tal como explica la experta en ciberseguridad María Aperador, todos los negocios —desde grandes sociedades hasta autónomos— deberán utilizar VeriFactu, el sistema verificable de facturación creado por la Agencia Tributaria para controlar en tiempo real las operaciones y reducir el fraude fiscal.