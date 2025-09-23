Amor, salud y trabajo: el horóscopo de Pedro Engel para esta semana

Pedro Engel presentó su tradicional horóscopo para la semana del 22 de septiembre. En conversación con Katy Szabo en su programa de TV+, el astrólogo compartió sus esperadas predicciones para cada signo del Zodíaco y ofreció valiosos consejos para enfrentar los días venideros.
En este resumen, se incluyen las predicciones tanto de Pedro Engel como de Katy Szabo.
¿Cómo te irá esta semana?
- Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Este es el momento de recuperar las energías, especialmente, si se ha sentido enfermo. En el trabajo hay que dejar que las cosas se calmen para recibir nuevas energías.
- Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Se viene lo mejor esta semana, pues logrará cerrar ciclos. Aumentarán los proyectos en la parte laboral. Tiene que caminar para cuidar su salud. Haga un poco de meditación, ya que le ayudará energéticamente.
- Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Viene mucho trabajo esta semana, especialmente, con cosas que quiere realizar. Cuide un poco sus articulaciones. Esfuércese un poco con el amor de pareja, dígale lo que siente.
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Se recuperará completamente, ya que estaba un poco enfermo. Será una semana maravillosa en el amor, llena de energía y luz. Recibirá excelentes noticias en el trabajo, pues viene una gran novedad.
- Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Ojo con sus frustraciones, puesto que le pueden traer dolores musculares. Estará muy bien en el trabajo. Tendrá que tomar decisiones en el amor, así que trate de rayar la cancha con su pareja.
- Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
El amor florecerá para usted, puesto que se reencontrará con todas las personas que ama. Cuídese un poco de los dolores de cabeza, está analizando mucho, eso hace que somatice. Hay que descansar un poco, relájese en el trabajo, reprodujo el portal Página 7.
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Todo el linaje femenino estará presente esta semana, así que conéctese con su madre, abuela y hermana. Deje atrás el pasado y las penas, para que en esta primavera florezca su corazón.
- Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Esta semana va a lograr todos sus objetivos. Se va a sentir con un ánimo increíble con la llegada de la primavera. Cuídese un poco el estómago, especialmente, tras las Fiestas Patrias.
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Esta semana tendrá un gran aprendizaje que lo llevará a tener una gran sabiduría, tanto en el amor como el trabajo. Si ha tenido problemas de salud, serán días de mejoría total.
- Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Hay un momento de soledad en su vida, pues se siente abandonado. Este momento de introspección le hará bien, aprovéchelo. Tenga cuidado con hacer fuerza de más, cuide sus hombros. Viene un dinero extra. No sea tan celoso, exprese lo que siente.
- Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Esta semana recibirá amor en todos los planos. Estará contento porque en su trabajo tendrá excelentes resultados. En el amor, habrá una esperanza de un futuro maravilloso, quizás llegará un compromiso. Cuenta con una sinergia con su cuerpo, ya que tiene una promesa de cuidarlo y de disfrutar de la vida a concho.
- Piscis (19 febrero al 20 de marzo)
Tenga paciencia, se ha puesto un poco ansioso. Sea bien disciplinado y atento a sus síntomas. Debe aterrizar en el presente y dejar atrás todas las cosas que le hacen daño. Recibirá buenas noticias en el trabajo.