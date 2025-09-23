Una pensionista de Estados Unidos cuenta las ventajas de disfrutar de su pensión en España

Cada vez más jubilados deciden mudarse a España para aprovechar su pensión en un entorno más económico y con mejor calidad de vida. Ese es el caso de Patti Addington, una profesora retirada de Estados Unidos que, a sus 68 años, afirma que vivir en Torremolinos (Málaga) le ha cambiado la vida.
“Las vistas desde mi terraza son las mejores que he visto nunca. ¡Tengo vistas al mar Mediterráneo!”, cuenta entusiasmada. Patti asegura que se enamoró de España en 2018, cuando hizo el Camino de Santiago, y que en 2021 decidió instalarse de forma definitiva en la Costa del Sol.
La gran diferencia: el coste de vida
La principal ventaja que encuentra Patti en España es el ahorro mensual frente a lo que gastaba en Florida:
860 € al mes por un apartamento de dos habitaciones frente al mar (en Florida pagaba 1.500 $ por su vivienda).
La electricidad le cuesta un tercio de lo que pagaba en EE. UU.
El agua le sale por la mitad.
Teléfono, Internet y televisión: 74 € al mes, frente a los 150 $ que pagaba antes.
Seguro médico: casi 1.000 $ más barato que en su país.
“En general, es más viable económicamente vivir aquí y disfrutar de la última etapa de mi vida. La comida, la ropa, el entretenimiento… todo es más barato. ¡Me lo estoy pasando genial solo con mi pensión!”, asegura.
Una vida activa con viajes y amigos
Gracias al dinero que le sobra cada mes, Patti viaja con frecuencia: “Planeo un destino nuevo cada mes: Cádiz, Jerez, Ronda, Valencia, Madrid, Barcelona… y la lista sigue”.
Además, asiste a clases de español, recibe amigos de Estados Unidos, colabora como voluntaria en programas de inglés y no renuncia a pequeños lujos: “Me encanta darme un masaje tailandés y un tratamiento facial de tres horas por menos de 100 euros”.
Lo que más valora: la gente y la seguridad
Más allá de lo económico, lo que más destaca Patti de vivir en España es “la amabilidad de la gente”. Le gusta la vida familiar, la accesibilidad del transporte y los servicios, y la sensación de seguridad que siente en su día a día.
“Me siento muy segura aquí, con una privacidad excepcional en mi hogar elegido. Intento dar un paseo por alguno de los pueblos de la zona todos los días. Estoy encantada, nunca he sido tan feliz”, concluye.