La eventual candidatura de Michelle Bachelet a la ONU divide al oficialismo y a la oposición en Chile

Desde la oposición, las posturas son más diversas. El diputado y aspirante presidencial Johannes Kaiser fue tajante al señalar que no respaldará una eventual nominación de Bachelet. “Su gestión como presidenta fue mala, su gestión como comisaria de Derechos Humanos fue pésima. Y hasta hoy existe la sospecha de que llegó a ser alta comisionada por un acuerdo que trajo haitianos a Chile”, afirmó.