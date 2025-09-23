Secciones
La eventual candidatura de Michelle Bachelet a la ONU divide al oficialismo y a la oposición en Chile

Mientras Jeannette Jara y Laura Albornoz destacan la trayectoria internacional de Bachelet, Johannes Kaiser lanza duras críticas.

La posible candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) en 2026 ya genera intensas reacciones en el espectro político chileno.

Desde el oficialismo, la iniciativa es vista con buenos ojos. La candidata presidencial Jeannette Jara valoró la trayectoria internacional de la ex mandataria, asegurando que “su experiencia y liderazgo son garantía para enfrentar los grandes desafíos globales”.

Desde la oposición, las posturas son más diversas. El diputado y aspirante presidencial Johannes Kaiser fue tajante al señalar que no respaldará una eventual nominación de Bachelet. “Su gestión como presidenta fue mala, su gestión como comisaria de Derechos Humanos fue pésima. Y hasta hoy existe la sospecha de que llegó a ser alta comisionada por un acuerdo que trajo haitianos a Chile”, afirmó.

La postura de Matthei y Kast

José Antonio Kast, en cambio, mantuvo un tono más moderado. “La ex presidenta está en todo su derecho de hacer las postulaciones que estime conveniente. Dejemos que ocurran las cosas y después nos pronunciamos”, dijo en declaraciones recogidas por BioBioChile. 

Agregó que, de concretarse, un liderazgo de Bachelet en la ONU “sería un orgullo” por su condición de chilena.

Evelyn Matthei también llamó a mantener la calma frente a las especulaciones: “Queda más de un año para eso. Hay muchas etapas todavía que ver y la prioridad de los chilenos hoy día son claramente otras”.

