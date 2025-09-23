La confesión de Yamilia Reyna que sorprendió a Sergio Arola en Top Chef VIP

Cada concursante del estelar de Chilevisión logró llegar a esta instancia vistiendo la codiciada chaqueta negra. La primera prueba del episodio exigía que los famosos cocinaran en base a uno de los cinco sabores primarios: dulce, salado, amargo, ácido y umami. La elección, hecha completamente al azar, puso en aprietos a más de uno de los competidores.