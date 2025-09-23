Secciones
La confesión de Yamilia Reyna que sorprendió a Sergio Arola en Top Chef VIP

La actriz reveló un curioso sueño con el jurado y generó un divertido momento en el programa culinario de Chilevisión.

El reality culinario Top Chef VIP se convirtió en uno de los programas favoritos de los chilenos y, en su etapa final, no deja de sorprender. En el capítulo titulado “Una noche negra” la tensión alcanzó su punto más alto con los últimos cinco participantes de la temporada. 

Cada concursante del estelar de Chilevisión logró llegar a esta instancia vistiendo la codiciada chaqueta negra. La primera prueba del episodio exigía que los famosos cocinaran en base a uno de los cinco sabores primarios: dulce, salado, amargo, ácido y umami. La elección, hecha completamente al azar, puso en aprietos a más de uno de los competidores.

En medio de la competencia, Yamila Reyna sorprendió al chef y jurado Sergi Arola con una inesperada confesión mientras visitaba su estación de cocina. “Soñé con vos”, le dijo la comediante, provocando risas en el estudio.

La respuesta de Arola no se hizo esperar: “¿Soñaste conmigo? ¿Qué era el sueño? ¿Te estaba retando?”, bromeó.

Top Chef VIP: el divertido momento entre Yamila y Sergi

Reyna decidió contar más detalles: “Yo venía con un plato y tú me decías ‘¿sabes qué pasa?’, y yo decía: ‘De nuevo, no’”, explicó entre risas.

La actriz agregó que había sido una auténtica “pesadilla”, ya que la recordada frase del chef suele poner nerviosos a todos los participantes. “Lo que pasa es que, cuando escuchamos que tú dices eso, decimos ‘cagamos’. Es como tu frase emblema”, comentó.

Por último, la trasandina relató que incluso despertó sobresaltada: “Me desperté gritando y mi novio me dijo: ‘¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas?’ (…) Estaba soñando con Sergi, pero no fue un sueño erótico, muy lejos de eso”, cerró entre risas.

