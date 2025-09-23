El casting que David Broncano nunca pasó y que Fernando Colomo reveló en La Revuelta

David Broncano es uno de los grandes nombres del entretenimiento en España. Desde sus inicios como monologuista en pequeños escenarios hasta su consolidación como presentador estrella de la televisión, ha recorrido un camino repleto de éxitos. El año pasado incluso dio las Campanadas 2025 en RTVE, consolidando su popularidad. Sin embargo, hay un terreno en el que todavía no se ha estrenado: el cine.