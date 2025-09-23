El casting que David Broncano nunca pasó y que Fernando Colomo reveló en La Revuelta

David Broncano es uno de los grandes nombres del entretenimiento en España. Desde sus inicios como monologuista en pequeños escenarios hasta su consolidación como presentador estrella de la televisión, ha recorrido un camino repleto de éxitos. El año pasado incluso dio las Campanadas 2025 en RTVE, consolidando su popularidad. Sin embargo, hay un terreno en el que todavía no se ha estrenado: el cine.
Su primera oportunidad pudo haber llegado de la mano de Fernando Colomo, referente de la comedia española. En su visita a La Revuelta, acompañado por Brays Efe para presentar la película Las delicias del jardín, el director reveló una anécdota inédita: Broncano participó en el casting de La tribu, pero su prueba no superó la primera fase. “Ni siquiera llegó a mí, las directoras de casting ni me lo enseñaron”, confesó Colomo.
Del casting fallido al “no” de Broncano
La historia no terminó ahí. Años después, fue el propio Colomo quien pensó en Broncano como protagonista de una de sus películas. En este caso, el giro de guion lo dio el presentador, que decidió rechazar la propuesta. Una paradoja que muestra cómo los caminos del humor y el cine a veces se cruzan de manera inesperada.
En La Revuelta, Colomo habló también de su última película, Las delicias del jardín, una comedia en la que él mismo participa como actor junto a su hijo Pablo Colomo, además de nombres consagrados como Antonio Resines, Carmen Machi y el propio Brays Efe.
El actor madrileño agradeció al director que haya contado con él y lo definió como “una de las grandes referencias de la comedia española”. Colomo, por su parte, explicó que incluso cuando intenta hacer películas serias, la comedia acaba apareciendo de forma natural: “Cuanto más seria intento que sea una película, más comedia me sale”.
¿Un Goya de Honor para Fernando Colomo?
La película está recibiendo muy buenas críticas, algo que sorprende al propio director. Durante la entrevista, Brays Efe lanzó una petición en tono reivindicativo: que Colomo reciba el Goya de Honor por su trayectoria. Sin embargo, el cineasta se mostró reticente: “Me habría gustado que me lo dieran con la edad de Aitana (Sánchez-Gijón), ahora ya no”.
Lo cierto es que, con más de 27 películas como director, múltiples guiones y participaciones como actor, Fernando Colomo sigue siendo una figura esencial del cine español. Y aunque David Broncano todavía no ha dado el salto a la gran pantalla, la historia de ese casting perdido añade un capítulo curioso a su trayectoria.