Bono por Hijo 2025: quiénes reciben el beneficio de manera vitalicia en Chile

Es entregado por el Instituto de Previsión Social a mujeres con hijos biológicos o adoptivos que cumplan ciertos requisitos. Si bien no requiere postulación, sí es necesario solicitarlo de manera formal.

Hace 1 Hs

Entre los apoyos estatales destinados a mujeres de sectores vulnerables de Chile se encuentra el Bono por Hijo, un aporte que beneficia a madres pensionadas con montos que van desde los $297.000 hasta los $952.000.

El aporte se entrega de manera vitalicia a las mujeres que cumplan las siguientes condiciones:

- Ser beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

- Percibir una Pensión de Sobrevivencia con derecho al Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), otorgada por una AFP, compañía de seguros o el propio IPS, y tener derecho a la PGU.

- Haber comenzado a recibir estas pensiones desde el 1 de julio de 2009.

¿Cómo se paga la bonificación por hijo?

En el caso de las madres afiliadas al Sistema de AFP (DL 3.500), la bonificación no se entrega en efectivo. El monto se deposita en la cuenta de capitalización individual de la beneficiaria, con el fin de aumentar la pensión de vejez actual o la que recibirá en el futuro.

- Hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009: las madres reciben el equivalente al salario mínimo vigente en esa fecha, es decir, $165.000 por cada hijo.

- Hijos nacidos después del 1 de julio de 2009: el monto corresponde al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, calculado según el mes de nacimiento.

Actualmente, el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que las madres que cumplan con los requisitos y cuyos hijos hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2025, podrían recibir hasta $952.200 por cada hijo.

¿Cómo consultar si puedes acceder al beneficio?

Las interesadas pueden verificar si cumplen los requisitos siguiendo estos pasos en el sitio oficial de ChileAtiende:

- Ingresar al portal y hacer clic en “Bonos y beneficios del Estado”.

- Digitar el RUT de la persona que solicita el beneficio.

- Ingresar la fecha de nacimiento de la postulante.

- Hacer clic en “Consultar”.

