Atención usuarios: Enel confirmó que 12 comunas de Santiago sufrirán cortes de luz este martes

Este martes, varios sectores de la Región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados por parte de Enel, los cuales podrían extenderse por hasta ocho horas.
Según informó la empresa, un total de doce comunas estarán afectadas por estas interrupciones, que corresponden a trabajos de mantenimiento, conexión de nuevos clientes y mejoras en la calidad del servicio eléctrico.
Las comunas que estarán sin suministro eléctrico en distintos horarios son: Las Condes, Peñalolén, Pudahuel, Huechuraba, Maipú, Lampa, Quinta Normal, Estación Central, La Florida, Providencia, La Reina y Vitacura.
Cortes de luz en la RM: ¿hasta qué hora se extenderán?
- Las Condes
Desde las 10 hasta las 14
Desde las 10 hasta las 16
Desde las 11.30 hasta las 12.30
Desde las 15.30 hasta las 16.30
Desde las 9.30 hasta las 10.30
Desde las 14 hasta las 15 horas.
- Peñalolén
Desde las 10.30 hasta las 17.30
- Pudahuel
Desde las 9.30 hasta las 15.30
- Huechuraba
Desde las 10 hasta las 16
- Maipú
Desde las 9 hasta las 15
- Lampa
Desde las 9 hasta las 15
- Quinta Normal
Desde las 15 hasta las 17
- Estación Central
Desde las 10.30 hasta las 15.30
- La Florida
Desde las 10 hasta las 18
Desde las 10 hasta las 14
- Providencia
Desde las 9.30 hasta las 15.30
- La Reina
Desde las 11 hasta las 17
Desde las 10.30 hasta las 17.30 .
- Vitacura
Desde las 10 hasta las 16
Enel destacó que el propósito de estos trabajos es mejorar la experiencia de los usuarios en la capital. Además, recordó que las personas electrodependientes pueden informar su situación a través de los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.
La compañía aclaró que, de sumarse nuevas comunas o sectores a estos cortes de energía, la información será comunicada por los canales oficiales.