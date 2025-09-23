Adecco busca a cientos de personas con o sin experiencia para trabajar en la campaña de la naranja en Valencia

Adecco ha puesto en marcha un proceso de selección con motivo del inicio de la campaña de la naranja en Valencia. La compañía busca 250 personas para trabajar en una empresa consolidada del sector agroalimentario, ubicada en la comarca de L’Horta Nord.
Las posiciones están abiertas a candidatos con y sin experiencia previa, lo que supone una oportunidad para quienes buscan su primer empleo o desean adquirir experiencia en un entorno industrial.
Tipos de puestos disponibles
De las 250 vacantes, 200 se destinan a personal de almacén y las 50 restantes a operarios/as de maquinaria industrial. Estos son los perfiles solicitados:
Encajadores/as y envasadores/as: Encajado de fruta, triado, control de calidad y etiquetado. No se requiere experiencia previa.
Operarios/as de maquinaria industrial: Se pide un mínimo de 1 año de experiencia en manejo de maquinaria.
Maquinistas de mollas: Operación y supervisión de la maquinaria durante el proceso productivo.
Operarios/as de paletizado: Encargados del encajado final, ajuste de pesos, revisión de palets y supervisión del producto terminado.
Condiciones laborales
Las vacantes ofrecen:
Contratos temporales durante la campaña citrícola.
Jornada de lunes a sábado (32 horas semanales variables).
Turnos rotativos de mañana (06:00h – 14:30h) y tarde (15:00h – 23:30h).
Formación específica y continua para facilitar la adaptación al puesto.
Incorporación inmediata.
Cómo enviar el currículum a Adecco
Los interesados en participar en la selección deben inscribirse a través del portal de empleo de Adecco, donde están publicadas dos convocatorias:
Una para personal de almacén (encajadores/as y envasadores/as).
Otra para operarios/as de maquinaria industrial.
El proceso de inscripción consiste en:
Seleccionar la oferta de interés.
Completar el formulario con los datos personales.
Adjuntar el currículum actualizado.
El equipo de selección de Adecco revisará las candidaturas y contactará con las personas preseleccionadas para continuar con las entrevistas.