Secciones
España

Adecco busca a cientos de personas con o sin experiencia para trabajar en la campaña de la naranja en Valencia

La empresa de recursos humanos lanza nuevas vacantes para operarios y personal de almacén.

Adecco busca a cientos de personas con o sin experiencia para trabajar en la campaña de la naranja en Valencia
Hace 1 Hs

Adecco ha puesto en marcha un proceso de selección con motivo del inicio de la campaña de la naranja en Valencia. La compañía busca 250 personas para trabajar en una empresa consolidada del sector agroalimentario, ubicada en la comarca de L’Horta Nord.

Las posiciones están abiertas a candidatos con y sin experiencia previa, lo que supone una oportunidad para quienes buscan su primer empleo o desean adquirir experiencia en un entorno industrial.

Tipos de puestos disponibles

De las 250 vacantes, 200 se destinan a personal de almacén y las 50 restantes a operarios/as de maquinaria industrial. Estos son los perfiles solicitados:

Encajadores/as y envasadores/as: Encajado de fruta, triado, control de calidad y etiquetado. No se requiere experiencia previa.

Operarios/as de maquinaria industrial: Se pide un mínimo de 1 año de experiencia en manejo de maquinaria.

Maquinistas de mollas: Operación y supervisión de la maquinaria durante el proceso productivo.

Operarios/as de paletizado: Encargados del encajado final, ajuste de pesos, revisión de palets y supervisión del producto terminado.

Condiciones laborales

Las vacantes ofrecen:

Contratos temporales durante la campaña citrícola.

Jornada de lunes a sábado (32 horas semanales variables).

Turnos rotativos de mañana (06:00h – 14:30h) y tarde (15:00h – 23:30h).

Formación específica y continua para facilitar la adaptación al puesto.

Incorporación inmediata.

Cómo enviar el currículum a Adecco

Los interesados en participar en la selección deben inscribirse a través del portal de empleo de Adecco, donde están publicadas dos convocatorias:

Una para personal de almacén (encajadores/as y envasadores/as).

Otra para operarios/as de maquinaria industrial.

El proceso de inscripción consiste en:

Seleccionar la oferta de interés.

Completar el formulario con los datos personales.

Adjuntar el currículum actualizado.

El equipo de selección de Adecco revisará las candidaturas y contactará con las personas preseleccionadas para continuar con las entrevistas.

Temas EspañaValencia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid
1

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo
2

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña
3

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones
4

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo
5

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer
6

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

Más Noticias
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

El casting que David Broncano nunca pasó y que Fernando Colomo reveló en La Revuelta

El casting que David Broncano nunca pasó y que Fernando Colomo reveló en La Revuelta

Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán son algo más que amigos

Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán "son algo más que amigos"

Comentarios