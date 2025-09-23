La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

En Santiago de Compostela hay un lugar que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Una discoteca que, pese al paso del tiempo, sigue abriendo sus puertas hasta el amanecer y que se ha convertido en parada obligatoria para quienes quieren vivir la madrugada compostelana de principio a fin. Hablamos de la discoteca Maycar, todo un clásico inaugurado en 1968 y considerada la más antigua de la ciudad.
Un clásico que nunca envejece
Situada en la Rúa do Doutor Teixeiro, muy cerca de la Plaza de Galicia, el Maycar es el primer punto de la llamada “peregrinación nocturna” que realizan tanto jóvenes como veteranos entre la zona vieja y la nueva. El local comienza a llenarse pasadas las 4:30 de la madrugada y permanece abierto hasta las 6, acogiendo a universitarios, compostelanos de toda la vida y visitantes que buscan bailar hasta el cierre.
Durante décadas, de la mano de su fundador Francisco Fernández, conocido como Paco el del Maycar, la discoteca llegó a abrir más de 17.500 noches consecutivas, un récord que lo consolidó como uno de los grandes referentes del ocio nocturno en Galicia. Hoy, son sus hijos, Pablo y Fran, quienes mantienen vivo el legado.
Música, anécdotas y tradición
La esencia del Maycar se mantiene intacta: grandes clásicos del rock español, temas de los años 80 y 90 y algunos hits actuales que garantizan ambiente de fiesta hasta el amanecer. A esto se suman los brindis con licor café, las anécdotas de clientes fieles —como aquel que acudió 36 noches seguidas o el que pedía copas en un cuerno vikingo— y la presencia de trabajadores históricos que refuerzan la identidad del lugar.
El Maycar no solo es una discoteca: ha trascendido a la cultura compostelana. La banda gallega Ataque Escampe le dedicó en 2018 una canción en la que lo retrata como refugio de trasnochadores y símbolo generacional, con versos que evocan “subir las escaleiras do Maycar” a los 40 o incluso a los 90 años.
Más que una discoteca, un símbolo de Compostela
Por el día funciona como cafetería y por la noche se transforma en un club donde música, juventud y tradición se mezclan en un ambiente único que ha sobrevivido a modas y décadas. Entre colas en los baños, recuerdos del mítico pinchadiscos José Luis y noches interminables, el Maycar sigue siendo la discoteca que hay que conocer en Santiago de Compostela.