La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

En Santiago de Compostela hay un lugar que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Una discoteca que, pese al paso del tiempo, sigue abriendo sus puertas hasta el amanecer y que se ha convertido en parada obligatoria para quienes quieren vivir la madrugada compostelana de principio a fin. Hablamos de la discoteca Maycar, todo un clásico inaugurado en 1968 y considerada la más antigua de la ciudad.