Secciones
España

¿Buscas trabajo en España? Coca-Cola ofrece empleo con sueldos de hasta 2.700 euros, contrato indefinido y coche de empresa

La compañía de refrescos ha lanzado vacantes en distintas provincias españolas, con oportunidades tanto para perfiles junior como senior.

Coca‑Cola busca personal que quiera trabajar con sueldos de hasta 2.700 euros, contrato indefinido y vehículo de empresa |Coca‑Cola Europacific Partners Coca‑Cola busca personal que quiera trabajar con sueldos de hasta 2.700 euros, contrato indefinido y vehículo de empresa |Coca‑Cola Europacific Partners
Hace 1 Hs

Coca-Cola Europacific Partners ha abierto un nuevo proceso de selección con más de 300 vacantes en distintos países, de las cuales 21 corresponden a España. Las ofertas están repartidas en provincias como Barcelona, Jaén, Granada, Córdoba, Huesca, Navarra, Madrid, Bilbao o Fuerteventura.

La compañía busca desde operarios y personal administrativo hasta perfiles técnicos y directivos en áreas como ventas, planificación, datos, recursos humanos y logística.

Sueldos y condiciones de trabajo

Según el convenio colectivo de Coca-Cola Europacific Partners, los salarios parten de unos 1.584 euros brutos al mes, con posibilidad de progresión hasta 2.693 euros mensuales dependiendo del puesto, la experiencia y la jornada.

Entre las ventajas destacan:

Contrato indefinido en muchas vacantes.

Vehículo de empresa en puestos de ventas o desarrollo de mercado.

Posibilidad de sumar pluses de nocturnidad o productividad.

Puestos destacados en las ofertas activas

Algunas de las posiciones abiertas actualmente son:

Jefe/a de ventas nocturno (Barcelona)

Gestor/a de cuentas nacionales

Técnico/a en nóminas (Madrid/Barcelona)

Operario/a de producción (Huesca)

Responsable de almacén y logística (Leganés)

Data Security Lead (varias localizaciones)

Desarrollador/a de mercado (Granada, Córdoba, Jaén, Pamplona)

También hay plazas orientadas a perfiles junior, como vacantes de planificación y desarrollo de canales comerciales.

Requisitos para trabajar en Coca-Cola

Los requisitos varían según el puesto, aunque en general se valora:

Titulación universitaria para cargos técnicos o de gestión.

Experiencia en consumo masivo o bebidas para ventas.

Nivel de inglés B2 y manejo de herramientas como Excel o Power BI.

Carnet de carretilla elevadora para puestos logísticos.

En empleos junior o de producción, bastará con cumplir los requisitos básicos de formación o experiencia mínima.

Cómo enviar el currículum a Coca-Cola

Para solicitar cualquiera de las vacantes, hay que acceder al portal de empleo oficial de Coca-Cola Europacific Partners. Allí se pueden:

Consultar todas las ofertas filtrando por provincia, área o tipo de contrato.

Seleccionar la vacante deseada y pulsar en “Aplicar”.

Completar el formulario y adjuntar el currículum actualizado y la documentación solicitada.

La plataforma también permite hacer un seguimiento del estado de la candidatura una vez enviada.

Temas EspañaCoca Cola
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid
1

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo
2

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña
3

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones
4

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo
5

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer
6

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

Más Noticias
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

Adecco busca a cientos de personas con o sin experiencia para trabajar en la campaña de la naranja en Valencia

Adecco busca a cientos de personas con o sin experiencia para trabajar en la campaña de la naranja en Valencia

El casting que David Broncano nunca pasó y que Fernando Colomo reveló en La Revuelta

El casting que David Broncano nunca pasó y que Fernando Colomo reveló en La Revuelta

Comentarios