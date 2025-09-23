¿Buscas trabajo en España? Coca-Cola ofrece empleo con sueldos de hasta 2.700 euros, contrato indefinido y coche de empresa

Coca-Cola Europacific Partners ha abierto un nuevo proceso de selección con más de 300 vacantes en distintos países, de las cuales 21 corresponden a España. Las ofertas están repartidas en provincias como Barcelona, Jaén, Granada, Córdoba, Huesca, Navarra, Madrid, Bilbao o Fuerteventura.
La compañía busca desde operarios y personal administrativo hasta perfiles técnicos y directivos en áreas como ventas, planificación, datos, recursos humanos y logística.
Sueldos y condiciones de trabajo
Según el convenio colectivo de Coca-Cola Europacific Partners, los salarios parten de unos 1.584 euros brutos al mes, con posibilidad de progresión hasta 2.693 euros mensuales dependiendo del puesto, la experiencia y la jornada.
Entre las ventajas destacan:
Contrato indefinido en muchas vacantes.
Vehículo de empresa en puestos de ventas o desarrollo de mercado.
Posibilidad de sumar pluses de nocturnidad o productividad.
Puestos destacados en las ofertas activas
Algunas de las posiciones abiertas actualmente son:
Jefe/a de ventas nocturno (Barcelona)
Gestor/a de cuentas nacionales
Técnico/a en nóminas (Madrid/Barcelona)
Operario/a de producción (Huesca)
Responsable de almacén y logística (Leganés)
Data Security Lead (varias localizaciones)
Desarrollador/a de mercado (Granada, Córdoba, Jaén, Pamplona)
También hay plazas orientadas a perfiles junior, como vacantes de planificación y desarrollo de canales comerciales.
Requisitos para trabajar en Coca-Cola
Los requisitos varían según el puesto, aunque en general se valora:
Titulación universitaria para cargos técnicos o de gestión.
Experiencia en consumo masivo o bebidas para ventas.
Nivel de inglés B2 y manejo de herramientas como Excel o Power BI.
Carnet de carretilla elevadora para puestos logísticos.
En empleos junior o de producción, bastará con cumplir los requisitos básicos de formación o experiencia mínima.
Cómo enviar el currículum a Coca-Cola
Para solicitar cualquiera de las vacantes, hay que acceder al portal de empleo oficial de Coca-Cola Europacific Partners. Allí se pueden:
Consultar todas las ofertas filtrando por provincia, área o tipo de contrato.
Seleccionar la vacante deseada y pulsar en “Aplicar”.
Completar el formulario y adjuntar el currículum actualizado y la documentación solicitada.
La plataforma también permite hacer un seguimiento del estado de la candidatura una vez enviada.