Esther Cañadas revela en El Hormiguero su sorprendente rutina de hipnosis

La modelo visitó el programa de Pablo Motos tras desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y habló sobre moda, meditación y su sorprendente práctica de hipnosis.

Hace 2 Hs

Después de desfilar para Carolina Herrera en la Plaza Mayor durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Esther Cañadas se sentó en el plató de El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre su carrera, la moda y también aspectos de su vida personal.

La modelo sorprendió al confesar que la hipnosis forma parte de su rutina diaria, junto con la meditación.

“El subconsciente es el 95% de nuestra mente”

Cañadas explicó cómo funciona su práctica:

"Tengo un coach con el que hago hipnosis y es una maravilla. El subconsciente es el 95% de nuestra mente y está poco utilizado. Puedes entrar de manera consciente y programarte, decirte cosas, quitar lo que no quieras".

La modelo detalló que este proceso se realiza a través de la respiración y de una meditación guiada por un profesional.

Cómo vive la hipnosis

Pablo Motos quiso saber cuánto tarda en alcanzar ese estado. La respuesta fue clara:

"A lo mejor 10 minutos, luego pierdes la noción del tiempo, pero eres consciente de todo lo que está pasando".

Según Cañadas, al salir de la hipnosis uno vuelve "relajado y feliz". Además, su coach graba mensajes subliminales que ella escucha después para reforzar el trabajo realizado.

Hipnosis para mejorar el día a día

La modelo aseguró que la hipnosis no solo le sirve para superar momentos difíciles, sino también para disfrutar más de las experiencias cotidianas:

"Es como cuando hablas con tu coche, le dices tus objetivos y él te lo maneja. Así, pero para cambiar o mejorar lo que quieres".

