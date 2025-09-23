La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

Mercadona vuelve a situarse en el centro de atención en el sector de la cosmética gracias a un producto que combina eficacia, accesibilidad y un precio imbatible. Se trata del Gel Facial Hidratante Deliplus, recientemente analizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que lo ha posicionado entre las mejores alternativas disponibles en Europa.
Una crema hidratante eficaz y asequible
Indicada para pieles normales y grasas, esta crema incluye ácido hialurónico de nueva generación y aloe vera, dos ingredientes reconocidos por su capacidad para hidratar en profundidad. Además, incorpora Imperata Cylindrica, un extracto vegetal que prolonga el efecto hidratante durante horas, dejando la piel más elástica y suave a lo largo del día.
Uno de sus puntos fuertes es su textura ligera y acuosa, que se absorbe de inmediato sin dejar residuos ni sensación grasa. Esto la convierte en una opción perfecta para quienes buscan frescura y comodidad en la rutina diaria. El formato de 50 ml se vende en Mercadona por unos cinco euros, un precio que la hace competir directamente con productos de marcas internacionales mucho más costosas.
El respaldo de la OCU
El estudio de la OCU analizó un total de 16 cremas hidratantes, desde productos de lujo hasta opciones de supermercado. Se evaluaron aspectos como eficacia, formulación, satisfacción del consumidor, etiquetado y sostenibilidad de los envases.
El Gel Facial Hidratante Deliplus destacó por su capacidad de retención de la humedad, logrando resultados comparables a los de cremas de alta gama. Esto refuerza su posición como una opción ideal para el cuidado diario de la piel sin necesidad de grandes inversiones.
Otras alternativas destacadas
En el mismo análisis, la OCU también valoró positivamente la crema Naturally Good de Nivea, formulada con Aloe Vera Bio y un alto porcentaje de ingredientes naturales. Aunque es una alternativa atractiva para quienes buscan productos más ecológicos, su precio es superior y su fragancia podría no ser adecuada para pieles sensibles.
Calidad y cuidado al alcance de todos
El éxito del Gel Facial Hidratante Deliplus demuestra que no siempre es necesario recurrir a cosméticos de lujo para obtener buenos resultados. Mercadona ha logrado ofrecer un producto que cumple lo que promete, es accesible y se adapta a cualquier presupuesto.
Con el respaldo de la OCU, esta crema reafirma a Mercadona como un referente en cosmética asequible, facilitando que el cuidado de la piel de calidad esté al alcance de todos.