Vacuna de la gonorrea en España: dónde pedirla, requisitos y quiénes pueden acceder

La gonorrea se ha convertido en la infección de transmisión sexual con más contagios en España. Galicia es la primera comunidad en ofrecer una vacuna preventiva.

Hace 2 Hs

En 2023 se notificaron 34.401 nuevos casos de gonorrea en España, lo que supone un incremento del 42,6% respecto a 2021, según datos oficiales. La situación preocupa a las autoridades sanitarias debido al aumento de cepas resistentes a los tratamientos habituales.

Por este motivo, se están empezando a aplicar medidas de prevención, entre ellas una vacuna que ya está disponible en Galicia.

La vacuna contra la gonorrea

La vacuna utilizada es la 4CMenB, desarrollada originalmente para la meningitis B, pero que ha demostrado eficacia para reducir el riesgo de contagio de gonorrea.

Consta de dos dosis, separadas por un mínimo de dos meses.

Quién puede vacunarse en España

Según la Xunta de Galicia, la vacuna está indicada para personas de entre 18 y 65 años que cumplan ciertos criterios:

Haber tenido un diagnóstico reciente (últimos 12 meses) de clamidia, mpox, sífilis, gonorrea o VIH.

Tener antecedentes de dos o más ITS en los últimos cinco años.

Haber mantenido conductas sexuales de riesgo en el último año.

Haber recibido profilaxis frente al VIH u otra ITS en varias ocasiones durante el último año.

Cuando haya sospecha clínica de gonorrea, aunque no exista un diagnóstico confirmado.

Dónde pedir la vacuna de la gonorrea

De momento, el programa de vacunación solo está disponible en Galicia, pero no se descarta que otras comunidades autónomas lo incorporen próximamente.

En cualquier caso, los interesados pueden consultar la disponibilidad en su Centro de Salud o en centros especializados en ITS.

Síntomas de la gonorrea

La gonorrea puede no presentar síntomas, lo que aumenta el riesgo de contagio. Sin embargo, los más comunes son:

En hombres: dolor al orinar, secreción con pus, inflamación de la uretra o los testículos.

En mujeres: dolor pélvico, sangrado anormal, secreciones vaginales con olor, fiebre o dolor al mantener relaciones sexuales.

También puede afectar al recto, los ojos, la garganta o incluso las articulaciones. Sin tratamiento, puede provocar infertilidad, complicaciones graves e incrementar el riesgo de contraer VIH.

