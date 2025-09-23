Secciones
España

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

El dúo gaditano atraviesa su peor momento: la relación está rota y apenas se hablan.

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones
Hace 3 Hs

La situación entre Andy y Lucas es cada vez más complicada y parece haber llegado a un punto de no retorno. En plena polémica por la cancelación del concierto que tenían previsto en Bilbao, el sitio 20minutos ha confirmado que la relación entre ambos está totalmente rota.

El detonante llegó cuando la periodista Marta Riesco adelantó en No somos nadie que Andy emprendería un nuevo camino como solista. Poco después, fuentes cercanas al artista confirmaron que ya prepara su debut en solitario con una gira que arrancará en el primer trimestre del próximo año y en la que contará con colaboraciones especiales de otros músicos.

Andy no ha perdido el tiempo: ya tiene grabados dos temas de estudio y ha contratado a un equipo de comunicación y producción para dar forma a esta nueva etapa profesional. Sin embargo, Lucas no se enteró hasta hace unos días, lo que desató una fuerte discusión entre ambos el pasado fin de semana.

Hoy por hoy, el dúo no se habla. Su relación se limita a lo estrictamente técnico y organizativo, con su representante actuando como intermediario para evitar choques directos. La tensión es tal que han rechazado varias entrevistas conjuntas, conscientes de que el desgaste podría quedar demasiado expuesto ante el público.

Aun así, no se descarta que, por estrategia y con la intención de lograr un sold out en su concierto de despedida en Madrid, puedan volver a aparecer juntos en televisión. Todo dependerá de si Andy acepta, ya que empieza a cansarse de guardar silencio.

Las declaraciones recientes de Lucas en el programa Me quedo conmigo de Mediaset Infinity han reabierto viejas heridas. Andy, según confirman fuentes cercanas, no está dispuesto a perdonar y se siente harto de las actitudes autoritarias de su compañero. Además, le molesta especialmente la imagen que Lucas habría proyectado en varias ocasiones: la de un hombre incapaz de gestionar su carrera sin ayuda constante.

El futuro del dúo más querido de Cádiz parece cada vez más incierto. Lo único claro es que Andy ya ha dado el primer paso hacia una carrera en solitario.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid
1

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo
2

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña
3

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones
4

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo
5

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer
6

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

Más Noticias
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

Adecco busca a cientos de personas con o sin experiencia para trabajar en la campaña de la naranja en Valencia

Adecco busca a cientos de personas con o sin experiencia para trabajar en la campaña de la naranja en Valencia

El casting que David Broncano nunca pasó y que Fernando Colomo reveló en La Revuelta

El casting que David Broncano nunca pasó y que Fernando Colomo reveló en La Revuelta

Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán son algo más que amigos

Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán "son algo más que amigos"

Comentarios