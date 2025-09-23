Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

La situación entre Andy y Lucas es cada vez más complicada y parece haber llegado a un punto de no retorno. En plena polémica por la cancelación del concierto que tenían previsto en Bilbao, el sitio 20minutos ha confirmado que la relación entre ambos está totalmente rota.
El detonante llegó cuando la periodista Marta Riesco adelantó en No somos nadie que Andy emprendería un nuevo camino como solista. Poco después, fuentes cercanas al artista confirmaron que ya prepara su debut en solitario con una gira que arrancará en el primer trimestre del próximo año y en la que contará con colaboraciones especiales de otros músicos.
Andy no ha perdido el tiempo: ya tiene grabados dos temas de estudio y ha contratado a un equipo de comunicación y producción para dar forma a esta nueva etapa profesional. Sin embargo, Lucas no se enteró hasta hace unos días, lo que desató una fuerte discusión entre ambos el pasado fin de semana.
Hoy por hoy, el dúo no se habla. Su relación se limita a lo estrictamente técnico y organizativo, con su representante actuando como intermediario para evitar choques directos. La tensión es tal que han rechazado varias entrevistas conjuntas, conscientes de que el desgaste podría quedar demasiado expuesto ante el público.
Aun así, no se descarta que, por estrategia y con la intención de lograr un sold out en su concierto de despedida en Madrid, puedan volver a aparecer juntos en televisión. Todo dependerá de si Andy acepta, ya que empieza a cansarse de guardar silencio.
Las declaraciones recientes de Lucas en el programa Me quedo conmigo de Mediaset Infinity han reabierto viejas heridas. Andy, según confirman fuentes cercanas, no está dispuesto a perdonar y se siente harto de las actitudes autoritarias de su compañero. Además, le molesta especialmente la imagen que Lucas habría proyectado en varias ocasiones: la de un hombre incapaz de gestionar su carrera sin ayuda constante.
El futuro del dúo más querido de Cádiz parece cada vez más incierto. Lo único claro es que Andy ya ha dado el primer paso hacia una carrera en solitario.