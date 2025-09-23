Secciones
España

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

El actor estadounidense visitó España en 1998 para presentar La novena puerta, la película de Roman Polanski basada en una novela de Arturo Pérez-Reverte, y dejó una anécdota inolvidable junto al entonces alcalde de Toledo.

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo Toledo Olvidado @Toledo_Olvidado
Hace 23 Min

Han pasado 27 años desde que Johnny Depp aterrizó en Toledo para presentar La novena puerta (1999), filme dirigido por Roman Polanski y basado en la novela El club Dumas de Arturo Pérez-Reverte. Sin embargo, más allá del estreno, lo que quedó grabado en la memoria de muchos fue la peculiar actitud del actor en la rueda de prensa.

El propio Pérez-Reverte recordó en el pódcast de Jordi Wild que Depp apareció con "la gorra al revés y fumándose un canuto de un palmo". La escena sorprendió a los asistentes y, según el exalcalde de Toledo, Agustín Conde, la cosa fue aún más allá: “No se fumó un porro, sino varios. Fue memorable esa rueda de prensa”, confesó en declaraciones recogidas tras la publicación de las fotos por la cuenta Toledo Olvidado.

Toledo Olvidado @Toledo_Olvidado Toledo Olvidado @Toledo_Olvidado

Johnny Depp, un actor polémico

En aquel entonces, Depp ya era una estrella internacional: venía de estrenar Sleepy Hollow, había trabajado junto a Al Pacino en Donnie Brasco y hasta había debutado como director con Marlon Brando en el reparto. No obstante, su imagen pública siempre estuvo ligada a la irreverencia y a los excesos, algo que también se evidenció en Toledo.

Aunque Arturo Pérez-Reverte confesó que en un primer momento pensó en "matarlo" al verlo fumar en pleno acto promocional, más tarde cambió de opinión tras comprobar la calidad interpretativa del actor.

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

De qué trata La novena puerta

La película sigue a Dean Corso (Johnny Depp), un bibliófilo sin escrúpulos que recibe el encargo de localizar los últimos ejemplares de un manual satánico titulado Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras. Su investigación lo lleva a recorrer Nueva York, Toledo, París y Sintra, adentrándose en un peligroso mundo de conspiraciones, violencia y tentaciones sobrenaturales.

El filme fue coproducido entre Francia, Estados Unidos y España. A pesar de las expectativas, la crítica lo recibió con frialdad, calificándolo de aburrido y fallido. El guion, coescrito por Polanski, Enrique Urbizu y John Brownjohn, fue uno de los principales blancos de las críticas.

Dónde ver La novena puerta hoy

A pesar de su tibia acogida en su estreno, la película ha ganado con los años un aura de culto. Actualmente puede verse en streaming en:

Prime Video

Filmin

FlixOlé

acontra+

Temas EspañaJohnny DeppArturo Pérez-Reverte
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid
1

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo
2

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones
3

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

Más Noticias
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán son algo más que amigos

Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán "son algo más que amigos"

España: Nika, exconcursante de ‘Operación Triundo 2’, denuncia el acoso sexual que sufrió por parte de tres productores

España: Nika, exconcursante de ‘Operación Triundo 2’, denuncia el acoso sexual que sufrió por parte de tres productores

Rihanna y Victoria Federica: la inesperada confesión de la nieta del rey emérito

Rihanna y Victoria Federica: la inesperada confesión de la nieta del rey emérito

España se prepara ante la posible llegada del huracán Gabrielle convertido en borrasca

España se prepara ante la posible llegada del huracán Gabrielle convertido en borrasca

HBO Max sube sus precios en España: estas son las nuevas tarifas y la fecha de entrada en vigor

HBO Max sube sus precios en España: estas son las nuevas tarifas y la fecha de entrada en vigor

Anabel Pantoja confiesa lo difícil que fue despedirse de su hija: “Todo en silencio”

Anabel Pantoja confiesa lo difícil que fue despedirse de su hija: “Todo en silencio”

Comentarios