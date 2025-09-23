Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

El propio Pérez-Reverte recordó en el pódcast de Jordi Wild que Depp apareció con "la gorra al revés y fumándose un canuto de un palmo". La escena sorprendió a los asistentes y, según el exalcalde de Toledo, Agustín Conde, la cosa fue aún más allá: “No se fumó un porro, sino varios. Fue memorable esa rueda de prensa”, confesó en declaraciones recogidas tras la publicación de las fotos por la cuenta Toledo Olvidado.