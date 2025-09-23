Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

Han pasado 27 años desde que Johnny Depp aterrizó en Toledo para presentar La novena puerta (1999), filme dirigido por Roman Polanski y basado en la novela El club Dumas de Arturo Pérez-Reverte. Sin embargo, más allá del estreno, lo que quedó grabado en la memoria de muchos fue la peculiar actitud del actor en la rueda de prensa.
El propio Pérez-Reverte recordó en el pódcast de Jordi Wild que Depp apareció con "la gorra al revés y fumándose un canuto de un palmo". La escena sorprendió a los asistentes y, según el exalcalde de Toledo, Agustín Conde, la cosa fue aún más allá: “No se fumó un porro, sino varios. Fue memorable esa rueda de prensa”, confesó en declaraciones recogidas tras la publicación de las fotos por la cuenta Toledo Olvidado.
Johnny Depp, un actor polémico
En aquel entonces, Depp ya era una estrella internacional: venía de estrenar Sleepy Hollow, había trabajado junto a Al Pacino en Donnie Brasco y hasta había debutado como director con Marlon Brando en el reparto. No obstante, su imagen pública siempre estuvo ligada a la irreverencia y a los excesos, algo que también se evidenció en Toledo.
Aunque Arturo Pérez-Reverte confesó que en un primer momento pensó en "matarlo" al verlo fumar en pleno acto promocional, más tarde cambió de opinión tras comprobar la calidad interpretativa del actor.
De qué trata La novena puerta
La película sigue a Dean Corso (Johnny Depp), un bibliófilo sin escrúpulos que recibe el encargo de localizar los últimos ejemplares de un manual satánico titulado Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras. Su investigación lo lleva a recorrer Nueva York, Toledo, París y Sintra, adentrándose en un peligroso mundo de conspiraciones, violencia y tentaciones sobrenaturales.
El filme fue coproducido entre Francia, Estados Unidos y España. A pesar de las expectativas, la crítica lo recibió con frialdad, calificándolo de aburrido y fallido. El guion, coescrito por Polanski, Enrique Urbizu y John Brownjohn, fue uno de los principales blancos de las críticas.
Dónde ver La novena puerta hoy
A pesar de su tibia acogida en su estreno, la película ha ganado con los años un aura de culto. Actualmente puede verse en streaming en:
Prime Video
Filmin
FlixOlé
acontra+