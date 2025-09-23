Secciones
España

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Estrena KM0 en Madrid con un concierto único.

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid
Hace 46 Min

El malagueño Pablo Alborán ha preparado una cita muy especial para sus fans: un showcase gratuito en la Puerta del Sol de Madrideste martes 23 de septiembre a las 20:30 horas. El evento celebra el lanzamiento de su próximo álbum, KM0, que verá la luz el 7 de noviembre de 2025.

El artista sorprendió a sus seguidores el pasado 15 de septiembre al anunciar en redes sociales este concierto en el kilómetro cero de la capital, un escenario emblemático que se convertirá hoy en punto de encuentro para miles de personas.

Qué canciones sonarán en el concierto

En la Puerta del Sol, los asistentes podrán escuchar en directo algunos de los adelantos del disco:

Clickbait

Vámonos de aquí

KM0 (tema que da título al álbum)

En especial, Vámonos de aquí ha logrado gran repercusión en plataformas digitales por su estilo cercano al country y su mensaje de superación tras una ruptura.

Cómo ver el concierto de Pablo Alborán si no estás en Madrid

Si no puedes desplazarte hasta el centro de la capital, también podrás disfrutar del concierto. Cinco minutos antes de que empiece, Pablo Alborán retransmitirá en directo a través de su cuenta oficial de TikTok. De esta manera, todos sus seguidores tendrán acceso al espectáculo desde cualquier lugar.

Preventa de disco y gira mundial

Coincidiendo con el concierto, este 23 de septiembre se activa la preventa del álbum KM0, así como la preventa de entradas para la gira mundial de Pablo Alborán, que arrancará en marzo de 2026.

Un arranque lleno de energía

El concierto gratuito en la Puerta del Sol supone la primera gran oportunidad para vivir en directo el nuevo material de Pablo Alborán. Con este regalo en pleno centro de Madrid, el cantante invita a sus fans a abrir con él una nueva etapa marcada por la emoción, la fuerza y la conexión con su música.

Temas MadridPablo Alborán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid
1

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo
2

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones
3

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

Más Noticias
Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán son algo más que amigos

Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán "son algo más que amigos"

España: Nika, exconcursante de ‘Operación Triundo 2’, denuncia el acoso sexual que sufrió por parte de tres productores

España: Nika, exconcursante de ‘Operación Triundo 2’, denuncia el acoso sexual que sufrió por parte de tres productores

Rihanna y Victoria Federica: la inesperada confesión de la nieta del rey emérito

Rihanna y Victoria Federica: la inesperada confesión de la nieta del rey emérito

España se prepara ante la posible llegada del huracán Gabrielle convertido en borrasca

España se prepara ante la posible llegada del huracán Gabrielle convertido en borrasca

HBO Max sube sus precios en España: estas son las nuevas tarifas y la fecha de entrada en vigor

HBO Max sube sus precios en España: estas son las nuevas tarifas y la fecha de entrada en vigor

Anabel Pantoja confiesa lo difícil que fue despedirse de su hija: “Todo en silencio”

Anabel Pantoja confiesa lo difícil que fue despedirse de su hija: “Todo en silencio”

Comentarios