Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

El malagueño Pablo Alborán ha preparado una cita muy especial para sus fans: un showcase gratuito en la Puerta del Sol de Madrideste martes 23 de septiembre a las 20:30 horas. El evento celebra el lanzamiento de su próximo álbum, KM0, que verá la luz el 7 de noviembre de 2025.
El artista sorprendió a sus seguidores el pasado 15 de septiembre al anunciar en redes sociales este concierto en el kilómetro cero de la capital, un escenario emblemático que se convertirá hoy en punto de encuentro para miles de personas.
Qué canciones sonarán en el concierto
En la Puerta del Sol, los asistentes podrán escuchar en directo algunos de los adelantos del disco:
Clickbait
Vámonos de aquí
KM0 (tema que da título al álbum)
En especial, Vámonos de aquí ha logrado gran repercusión en plataformas digitales por su estilo cercano al country y su mensaje de superación tras una ruptura.
Cómo ver el concierto de Pablo Alborán si no estás en Madrid
Si no puedes desplazarte hasta el centro de la capital, también podrás disfrutar del concierto. Cinco minutos antes de que empiece, Pablo Alborán retransmitirá en directo a través de su cuenta oficial de TikTok. De esta manera, todos sus seguidores tendrán acceso al espectáculo desde cualquier lugar.
Preventa de disco y gira mundial
Coincidiendo con el concierto, este 23 de septiembre se activa la preventa del álbum KM0, así como la preventa de entradas para la gira mundial de Pablo Alborán, que arrancará en marzo de 2026.
Un arranque lleno de energía
El concierto gratuito en la Puerta del Sol supone la primera gran oportunidad para vivir en directo el nuevo material de Pablo Alborán. Con este regalo en pleno centro de Madrid, el cantante invita a sus fans a abrir con él una nueva etapa marcada por la emoción, la fuerza y la conexión con su música.