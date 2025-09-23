Dos sorpresivas revelaciones del autismo en Estados Unidos

Pese a que la mayoría de las noticias fueron con el desaconsejamiento de Trump, otra se quedaron con el medicamento que podría tratar síntomas de autismo. Así lo permitió la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), al aprobar el uso de la leucovorina, una forma de ácido fólico, para tratar a niños con deficiencia cerebral de folato (CFD). La aprobación formal de la leucovorina, conocida también como ácido folínico, fue publicada en el Federal Register, la gaceta oficial del gobierno estadounidense, informó Infobae. Se destacó que “el medicamento puede mejorar síntomas asociados con la deficiencia cerebral de folato, entidad que se ha reportado en pacientes con síntomas neuropsiquiátricos, incluidas características autistas”.(AFP)