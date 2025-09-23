Secciones
El reconocimiento a Palestina es por ahora un gesto político

Para lograr representación plena en las Naciones Unidas necesita la aprobación de Estados Unidos, aliado incondicional de Israel.

EN GUERRA. Entre ruinas, un niño palestino ondea la bandera palestina. EN GUERRA. Entre ruinas, un niño palestino ondea la bandera palestina.
NUEVA YORK, Estados Unidos.- Varios países se preparan para formalizar el reconocimiento de Palestina como Estado en el marco de la Asamblea General de la ONU, luego de que Australia, Reino Unido, Canadá y Portugal dieran el paso. Esta medida, que enfureció a Israel, abre interrogantes sobre su impacto político, diplomático y práctico en la región.

La Organización para la Liberación de Palestina -que declaró un Estado independiente en 1988- logró un rápido reconocimiento por la mayor parte del Sur global. Actualmente, unos 150 de los 193 Estados miembros de la ONU lo reconocen formalmente.

Pese a ello, Palestina no es miembro pleno de Naciones Unidas, sino que mantiene estatus de observador sin derecho a voto. Para acceder a la plena membresía se requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, aliado incondicional de Israel, ejerce poder de veto.

La Autoridad Palestina (AP), dirigida por Mahmoud Abbas, ejerce autogobierno limitado en partes de Cisjordania ocupada por Israel. Administra pasaportes, educación y salud.

Las misiones diplomáticas palestinas en el exterior son controladas por la AP y podrían ser elevadas al rango de embajadas en países que concreten el reconocimiento.

En Gaza, en cambio, el control está en manos de Hamas desde 2007, tras expulsar al movimiento Al Fatah.

Conflicto en Medio Oriente: qué significa reconocer al Estado palestino

Si bien algunos países podrían transformar sus consulados en embajadas, no se espera la apertura de sedes plenas en territorio palestino, dado que Israel controla el acceso a Cisjordania y Gaza. Por el momento, unas 40 naciones tienen oficinas o consulados en Ramallah o en Jerusalén Este.

Las posibilidades de avance a medidas concretas hacia la soberanía palestina tamnbién están bloqueadas por presión de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump. El mandatario cree que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de importantes aliados como Reino Unido es una recompensa para el grupo islamista Hamas.

Bloqueo a la ayuda

En la devastada Gaza, los pobladores se mueren de hambre y la ayuda humanitaria no llega, o lo hace a un costo altísimo en vidas humanas

Israel advirtió ayer que impedirá que la flotilla con alimentos e insumos médicos que navega por el Mediterráneo con destino a la Franja de Gaza rompa el bloqueo que mantiene sobre el territorio palestino.

“Israel no permitirá que los barcos entren en una zona de combates activos ni que se incumpla un bloqueo naval que es legal”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado, en el que acusó al movimiento islamista palestino Hamas de haber organizado esta flotilla para servir a sus propios objetivos.

El ministerio indicó que se permitiría a los barcos atracar en Ascalón, desde donde la ayuda podría ser entregada a Gaza.

El presidente palestino pide a Hamas que libere a los rehenes de Gaza

“Si el deseo genuino de los participantes en la flotilla es entregar ayuda humanitaria en lugar de servir a Hamas, Israel insta a los barcos a atracar en el puerto deportivo de Ascalón y descargar allí la ayuda, desde donde será transferida rápidamente y de manera coordinada a la Franja de Gaza”, afirmó la cancillería.

La flotilla Global Sumud (”sumud” significa “resiliencia” en árabe), en la que también viajan destacados defensores de la causa palestina, como la activista por el clima sueca Greta Thunberg, zarpó hacia Gaza este mes desde Túnez, tras repetidos retrasos.

Su objetivo es “romper el bloqueo israelí” de Gaza y entregar ayuda humanitaria al territorio.

Antes de su partida, afirmó que dos de sus barcos habían sido blanco de ataques con drones. Israel bloqueó dos intentos anteriores de activistas de llegar a Gaza por mar en junio y julio.

