Lamine Yamal conquista el Trofeo Kopa y recibe la romántica declaración de Nicki Nicole: “Te amo”

La gala del Balón de Oro 2025 volvió a reunir a las grandes estrellas del fútbol mundial. Allí, Lamine Yamal estuvo nominado en dos categorías: el Balón de Oro y el Trofeo Kopa, que distingue al mejor futbolista joven del planeta. Aunque el delantero del FC Barcelona no se quedó con el máximo galardón, volvió a levantar el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo, consolidándose como una de las promesas más fuertes del fútbol internacional.