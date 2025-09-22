Secciones
Lamine Yamal conquista el Trofeo Kopa y recibe la romántica declaración de Nicki Nicole: “Te amo”

La cantante argentina sorprendió a sus seguidores con una tierna dedicatoria al futbolista del FC Barcelona después de la ceremonia en París.

Hace 17 Min

La gala del Balón de Oro 2025 volvió a reunir a las grandes estrellas del fútbol mundial. Allí, Lamine Yamal estuvo nominado en dos categorías: el Balón de Oro y el Trofeo Kopa, que distingue al mejor futbolista joven del planeta. Aunque el delantero del FC Barcelona no se quedó con el máximo galardón, volvió a levantar el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo, consolidándose como una de las promesas más fuertes del fútbol internacional.

Nicki Nicole y Lamine Yamal: amor en tiempos de Balón de Oro

Pero lo que más llamó la atención fuera del césped fue el gesto de su pareja, Nicki Nicole, quien no dudó en declarar públicamente su amor.

El mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal: “Mi estrella. Te amooooo”

A través de sus historias de Instagram, la cantante rosarina compartió una foto junto al joven crack y escribió: “Mi estrella. Te amooooo”. La postal, tomada en un entorno veraniego antes de la ceremonia, muestra a Nicki en bikini blanca con detalles rosados y a Lamine con gorra negra y cadenas en el cuello.

Aunque Nicki Nicole no viajó a París para acompañar a su pareja en el Théâtre du Châtelet, su dedicatoria sirvió como un fuerte gesto de apoyo que disipó los rumores de crisis. Por ahora, el futbolista no respondió públicamente, pero la complicidad entre ambos en redes sociales parece crecer cada día.

Un romance que conquista a los fans

Desde que hicieron oficial su relación, Nicki Nicole y Lamine Yamal no dejaron de regalarse gestos románticos en público. Durante el cumpleaños número 25 de la artista, celebraron en Barcelona con decoración llena de corazones y un obsequio especial: un collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”, la inicial de Nicki.

Más recientemente, Yamal sorprendió con un ramo de flores amarillas y blancas para recibir la primavera. El detalle no pasó inadvertido para los seguidores de la cantante, especialmente en Argentina.

