Hipotecas divisibles, una herramienta que aún no fue reglamentada pro el Gobierno

Expectativa versus realidad. Ese es el dilema que los agentes económicos enfrentan cotidianamente cuando observan el comportamiento de la economía argentina. Desde hace 37 años, Jorge Garber viene viendo estas cuestiones y surfea las crisis, sin dejar de construir, a través de Constructora Gama, que arrancó con proyectos privados que arrancaron en Tucumán y se extendieron a Buenos Aires y a Uruguay, y que extendió su campo hacia la obra pública. El actual presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción participó de “Encuentros LA GACETA” en una exposición sobre “Hipotecas divisibles: fomento al crédito e impulso al sector”. A su criterio, se trata de una buena herramienta que aún no fue instrumentada por el Gobierno ni reglamentada por el Banco Central. Por esa razón no se hicieron operaciones en tal sentido. “Las hipotecas normales, en UVA, vinieron sosteniendo y le dieron vida al mercado inmobiliario; crecieron el año pasado y ahora, por la volatilidad del dólar, dejó de hacerlo. Las tasas están altísimas y, por eso, bajaron las solicitudes de préstamo porque los requerimientos son muchos más exigentes”, enumera.