Secciones
EconomíaNoticias económicas

Hipotecas divisibles, una herramienta que aún no fue reglamentada pro el Gobierno

Garber afirma que debe imitarse la política de países vecinos, con el fin de que la sociedad acceda, con menos trabas, a la vivienda propia.

Hace 4 Hs

Expectativa versus realidad. Ese es el dilema que los agentes económicos enfrentan cotidianamente cuando observan el comportamiento de la economía argentina. Desde hace 37 años, Jorge Garber viene viendo estas cuestiones y surfea las crisis, sin dejar de construir, a través de Constructora Gama, que arrancó con proyectos privados  que arrancaron en Tucumán y se extendieron a Buenos Aires y a Uruguay, y que extendió su campo hacia la obra pública. El actual presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción participó de “Encuentros LA GACETA” en una exposición sobre “Hipotecas divisibles: fomento al crédito e impulso al sector”. A su criterio, se trata de una buena herramienta que aún no fue instrumentada por el Gobierno ni reglamentada por el Banco Central. Por esa razón no se hicieron operaciones en tal sentido. “Las hipotecas normales, en UVA, vinieron sosteniendo y le dieron vida al mercado inmobiliario; crecieron el año pasado y ahora, por la volatilidad del dólar, dejó de hacerlo. Las tasas están altísimas y, por eso, bajaron las solicitudes de préstamo porque los requerimientos son muchos más exigentes”, enumera.

El titular de la cámara tucumana dice que, pese al contexto económico, la esperanza está latente para que las autoridades contribuyan a mejorar la situación de una actividad que dinamiza la economía y que genera puestos directos e indirectos de trabajo en todo el país. “Muchas veces la cuestión política y la coyuntura económica te tira para atrás la inversión, pero en la última Expo Real Estate que se hizo en Buenos Aires se vio el optimismo de empresarios como Eduardo Elsztain que apuesta a un megaemprendimiento llamado Rambla, que es el futuro Puerto Madero”, señala.

Garber indica que, desde que Javier Milei es presidente de la Nación, el metro cuadrado en Tucumán subió 140%, debido a la suba del dólar, de las tasas y del costo de la mano de obra. “Esto hizo que, en Tucumán, donde teníamos un valor de entre U$S 600 y U$S 700 por metro cuadrado de costo, hoy se encuentre cerca de los U$S 1.150, para un segmento alto ABC1. Ahora bien, cuando vas al mercado y ves un valor de venta de un departamento de 65 metros cuadrados en U$S 50.000, no te cierran los números”, puntualiza. “No sólo se reduce el spread entre el costo y el valor de venta, sino que las unidades usadas están por debajo de ese costo, sumado a que se derogó la ley de alquileres”, acota.

Según su experiencia, Garber señala que la Argentina debería imitar los sistemas existentes en países vecinos, como el caso de Uruguay, con el fin de reactivar al mercado sobre todo con las hipotecas divisibles. “Se da una situación de confianza en que el desarrollador, al que le das la plata, tiene que tener un buen ritmo de construcción. A su vez, el tomador del crédito debe pagar en tiempo y forma”, expone. Y agrega: “en Uruguay, la escritura la tienes cuando firmas el boleto y luego la podés hipotecar, mientras se construye la unidad o todavía le falta por terminar. Eso contribuiría a que los bancos tengan la confianza de prestar, pero en la Argentina la hipoteca divisible sigue sin reglamentación”.

Finalmente, Garber coincide con el pensamiento del resto de los desarrolladores en el sentido de una sinergia entre sector público y privado. “El Gobierno tiene que acompañar con una infraestructura necesaria. Por caso, cada emprendedor paga un canon por esa cuestión de unos $12.600 promedio por metro cuadrado; eso fue instrumentado durante la gestión del ex gobernador José Alperovich, con el propósito de que la SAT invierta en infraestructura de agua y cloacas. Pero hoy no es suficiente. Y el requerimiento supera al canon de infraestructura, con lo que tampoco es posible hacer previsibilidad”, indica.

El constructor afirma que, en la actualidad, la avenida Perón en Yerba Buena concentra toda la atención. Pero advierte que, sin infraestructura necesaria, hay que evitar, por ejemplo, lo que sucedió en la avenida Camino del Perú o en la Solano Vera, dos arterias en las que el tránsito dejó de ser fluido. “El progreso llega y no se puede ir contra él. Lo fundamental es que, como sucede en los países del primer mundo, la inversión en infraestructura llegue antes que el desarrollo inmobiliario y no correrla de atrás”, finaliza.

Temas Real Estate José AlperovichTucumánBuenos AiresUruguayPerúEl PaísJorge GarberArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mali Vázquez: El ladrillo sigue siendo el refugio de valor de los ahorros

Mali Vázquez: "El ladrillo sigue siendo el refugio de valor de los ahorros"

¿Qué se necesita para que Tucumán sea una provincia sustentable?

¿Qué se necesita para que Tucumán sea una provincia sustentable?

Diego Rojkés: Un metro cuadrado debe conjugar todo el proceso del desarrollo inmobiliario

Diego Rojkés: "Un metro cuadrado debe conjugar todo el proceso del desarrollo inmobiliario"

Sebastián Piliponsky: Se necesitan incentivos para dinamizar la construcción

Sebastián Piliponsky: "Se necesitan incentivos para dinamizar la construcción"

Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
3

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
4

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
5

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
6

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Más Noticias
Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

El campo tucumano celebró la baja de retenciones, pero cuestionó el carácter transitorio de la medida

El campo tucumano celebró la baja de retenciones, pero cuestionó el carácter transitorio de la medida

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Comentarios