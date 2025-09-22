Francisco Kaminski explicó por qué abandonó su programa en Radio Corazón

Francisco Kaminski se refirió a su situación actual luego del asesinato de José Felipe Reyes, conocido como el 'Rey de Meiggs'. Recordemos que, el día del brutal homicidio, el comunicador recibió llamadas de la víctima, del supuesto autor intelectual del crimen, Wilson Verdugo, y de la viuda del comerciante.
"Yo me quedé sin pega en la radio, pero con las puertas abiertas. Decidí dar un paso al costado, fue una decisión mutua", comentó Kaminski sobre su salida temporal del medio.
En este sentido, explicó que su estado de ánimo le impedía continuar con la rutina laboral: "En el ánimo que me encontraba, si yo hago reír, levanto al país a las 6.30 de la mañana. Eso le dije a mi jefe, no tengo ánimos para venir a huevear a esa hora, si tengo la cagá".
El comunicador aseguró que su intención es resolver primero sus asuntos personales antes de regresar al trabajo: "Debo preocuparme de ciertas cosas que tengo que solucionar para después volver, y me entendieron perfectamente. Puede que vuelva a la radio Corazón".
Kaminski también destacó la importancia de su círculo cercano en este proceso: "Hoy estoy preocupándome y ocupándome de solucionar mis temas en soledad, apoyado con un círculo bien pequeño, mi familia, también la de mi expareja".
Reflexionando sobre la experiencia, agregó: "Uno se va limpiando y se da cuenta de quiénes son los que quedan cuando uno lo pasa mal".
Por último, describió este período como un proceso de introspección y sanación: "Este proceso ha sido como de tratamiento, de darme cuenta, de reconstruir historias, de ver en qué he fallado y qué puedo reparar. Y esas heridas, lamérmelas solo".