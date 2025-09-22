VIDEO. El impactante relato de Cathy Barriga sobre sus primeros días en prisión: "Escalofriante"

Barriga recordó cómo fueron sus primeros días tras las rejas: “Empecé a hacer un calendario para llevar la cuenta, en un papelito. Hacía dibujos. Y uno decretaba y te encontrabas con tu lado espiritual”. Sin embargo, admitió que perdió noción del tiempo: “No tengo la cantidad de días”, señaló, recordando la fecha de su detención como “el peor día de mi vida”.