Chile

VIDEO. El impactante relato de Cathy Barriga sobre sus primeros días en prisión: "Escalofriante"

La ex alcaldesa esta acusada de presunta falsificación de documentos públicos, fraude al fisco y apropiación indebida. Su fuerte relato.

Hace 1 Hs

La ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga rompió el silencio tras cuatro años y se refirió a su experiencia tras pasar casi un centenar de días en prisión preventiva y cumplir actualmente arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, por presunta falsificación de documentos públicos, fraude al fisco y apropiación indebida.

Durante una entrevista con Primer Plano (CHV), la ex jefa municipal afirmó: “No soy política, no me considero política. Por eso tengo los problemas que tengo hoy en día”.

Asimismo, recordó sus raíces en la televisión: “A mí no me gusta el show. Yo bailo, porque me gané la vida en televisión bailando”, comentó, haciendo alusión a su paso por programas como Mekano.

¿Qué fue lo que realmente pasó? Leonarda Villalobos aclaró supuesta pelea con Cathy Barriga en la cárcel

¿Qué fue lo que realmente pasó? Leonarda Villalobos aclaró supuesta pelea con Cathy Barriga en la cárcel

Sobre su cuestionado rol como alcaldesa, la ex autoridad comunal aseguró: “Yo creo que el trabajo más brígido que he tenido es ser alcaldesa. Pero yo hubiese sabido que me harían lo que me están haciendo, no lo hubiese hecho”.

En el programa, también se abordó su visión sobre los entornos televisivos y políticos. “En la televisión están los egos, a quien le va mejor, los ratings; pero, en la política, son capaces de hacer cualquier cosa por estar en el poder”, explicó.

Los primeros días de Cathy Barriga en prisión 

Barriga recordó cómo fueron sus primeros días tras las rejas: “Empecé a hacer un calendario para llevar la cuenta, en un papelito. Hacía dibujos. Y uno decretaba y te encontrabas con tu lado espiritual”. Sin embargo, admitió que perdió noción del tiempo: “No tengo la cantidad de días”, señaló, recordando la fecha de su detención como “el peor día de mi vida”.

La ex alcaldesa reiteró su inocencia durante toda la entrevista: “Es distinto cuando tú eres completamente inocente”, aseguró.

Finalmente, rememoró su primer instante en la cárcel: “Yo ingresé con tacos”, comentó, destacando que algunas reclusas le brindaron apoyo mientras caminaba por el lugar.

