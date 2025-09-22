Subsidio Eléctrico 2025 en Chile: cuándo se abrirá la cuarta convocatoria y cuáles son los requisitos

Tras la publicación de los resultados de la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico, los beneficiarios recibirán la ayuda durante todo el segundo semestre de 2025. Sin embargo, quienes quedaron fuera aún tendrán nuevas oportunidades de acceder al subsidio.
De cara a la próxima apertura del cuarto llamado, el Ministerio de Energía enfatiza que los interesados deben asegurarse de cumplir con los requisitos, en especial estar al día con el pago de las boletas de luz, ya que las cuentas impagas impiden la postulación.
Otras condiciones que deben cumplir los postulantes son: ser mayor de edad, contar con Clave Única, estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al tramo de hasta el 40% de vulnerabilidad socioeconómica.
Según el cronograma del Ministerio de Energía, el cuarto proceso de postulación se realizará pocas semanas después de la publicación de los resultados de la tercera convocatoria. Además, si se aprueba el proyecto de ley que extiende la vigencia del Subsidio Eléctrico hasta 2027, podría haber al menos una sexta convocatoria.
Rebaja del Subsidio Eléctrico en la cuenta de luz
Un punto clave que deben tener en cuenta tanto los beneficiarios actuales como los potenciales es que el subsidio no se entrega en dinero en efectivo ni transferencia electrónica. La ayuda se aplica como un descuento automático en la boleta mensual de luz.
Por ejemplo, los beneficiarios de la tercera convocatoria recibirán el subsidio de julio a diciembre de 2025, pagándose en una sola cuota a partir de este mes.
El descuento varía según la composición del grupo familiar:
- Una persona: $37.838
- Dos a tres integrantes: $49.190
- Cuatro o más miembros: $68.109
Quienes cumplan los requisitos y se preparen con anticipación podrán acceder a esta ayuda en la próxima convocatoria, asegurando un alivio económico en sus cuentas de luz durante el segundo semestre del año.