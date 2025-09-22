Secciones
Benjamín Vicuña abrió su corazón y habló del dolor que le causa la distancia con sus hijos menores

"Es una realidad que tengo que procesar y entender", afirmó el actor chileno. ¿Qué dijo sobre los cuestionamientos que recibió sobre su paternidad?

Hace 2 Hs

Benjamín Vicuña abrió su corazón y contó qué es lo más difícil de estar lejos de sus hijos Magnolia y Amancio, quienes actualmente viven en Turquía junto a Eugenia "China" Suárez.

“Me tocó vivir cosas muy fuertes en la vida. Y de esas cosas fui aprendiendo. Es cosa de tiempo, pero algunas jamás voy a terminar de entender”, confesó el actor chileno en entrevista con Infobae.

En esa misma línea admitió que le cuesta procesar la situación: “Que mis hijos hoy estén a 13.000 kilómetros es una realidad que tengo que procesar y entender”. Aun así, recalcó que lo más importante para él es el bienestar de los pequeños.

“También hay un padre, hay hermanos, hay una nueva realidad. En algún momento entenderé el porqué de todo lo que pasó este último año. Quizás algunas cosas nunca las voy a entender y otras sí”, agregó.

Consultado sobre su relación con Suárez y la posibilidad de construir un vínculo sano con el tiempo, similar al que mantiene con Pampita, Vicuña explicó: “Me separé hace 4 o 5 años, tuvimos una relación de respeto, de armonía, de cariño. De lealtad, que se transforma, pero sigue siendo lealtad. Siempre buscamos el bienestar de la familia”.

“Hoy no voy a entrar en detalles, pero obviamente que hubo un impacto muy grande… espero que el tiempo ordene un poquito las cosas”, reconoció. 

Benjamín Vicuña y las críticas a su paternidad

Por otro lado, se refirió a las críticas que ha recibido sobre su paternidad, asegurando que lo afectaron profundamente: “Me siento tremendamente identificado con la paternidad. Me interpela, me moviliza. No solo por mis seis hijos, por Blanca, por mi historia, sino porque realmente es mi día a día”.

Finalmente, Vicuña cerró con una reflexión sobre los cuestionamientos recibidos: “Me pareció muy extraño que cuestionaran algo tan importante. No lo voy a justificar, tampoco quiero generar con esto una tendencia ni un comentario”.

Temas ChinaSantiago de ChileBenjamín VicuñaChileEugenia "China" SuárezTurquía
Comentarios