El inesperado incidente que obligó a María Casado a abandonar Informativos Telecinco en pleno directo

Un momento de gran tensión se vivió este fin de semana en Informativos Telecinco. La periodista María Casado, presentadora de la edición de fin de semana, sufrió un atragantamiento en pleno directo, lo que la obligó a abandonar el plató durante varios minutos.
El incidente ocurrió mientras Casado informaba sobre los incendios forestales activos en Galicia y Extremadura. En pantalla se mostraban imágenes de recurso cuando la voz de la periodista comenzó a quebrarse. Tras intentar continuar, empezó a toser de manera repetida, viéndose obligada a retirarse.
Carmen Corazzini tomó el relevo con naturalidad
En ese momento, su compañera Carmen Corazzini intervino para continuar con la narración. Lo hizo sin realizar ningún comentario sobre lo ocurrido, demostrando gran profesionalidad y capacidad de improvisación. Sin embargo, durante unos instantes se vivió cierta descoordinación: mientras la periodista trataba otra noticia, realización mantenía imágenes de los incendios en pantalla.
La ausencia de Casado se prolongó durante unos cinco minutos. Finalmente, la presentadora regresó al plató con gesto serio y la voz aún algo tomada, pero decidió no hacer referencia al episodio y continuar con la emisión de manera natural.
El gesto que conquistó a las redes
El momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la profesionalidad de María Casado al reincorporarse pese a la dificultad, y aplaudieron la rapidez y solvencia de Carmen Corazzini, que garantizó la continuidad del informativo.
El incidente terminó en un susto sin mayores consecuencias, pero dejó patente la exigencia de la televisión en directo y la capacidad de sus profesionales para reaccionar ante lo inesperado.