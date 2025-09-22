Elecciones en Chile 2025: Matthei retrocede, Jara y Kast pasarían a segunda vuelta, según Cadem

La última entrega de la encuesta Cadem muestra a Jeannette Jara como la candidata con mayor intención de voto para la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Chile, con un 26%, seguida por José Antonio Kast con 24% (-1 punto) y Evelyn Matthei con 16% (-2 puntos).
En el desglose de otros postulantes, Franco Parisi alcanza 11%, Johannes Kaiser sube a 9% (+1), Harold Mayne-Nicholls llega a 5% (+2), mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés registran 1% cada uno. Un 7% de los consultados declara que no votaría, no sabe o no responde.
El estudio destaca la caída acumulada de 6 puntos de Kast en los últimos dos meses, aunque el abanderado republicano mantiene la ventaja en expectativa presidencial. Ante la pregunta “¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, 37% (-1) menciona a Kast, 8 puntos por encima de Jara, que suma 29%.
En cuanto a adhesión y rechazo, el 25% de los encuestados declara tener decidido votar por Jara, cifra que representa -9 puntos respecto de la primera semana de agosto. Paralelamente, 24% (-8) votaría por Kast y 17% por Matthei.
Respecto del rechazo, 60% indica que no votaría por Jara; en el caso de Kast, el indicador llega a 50% (-1), y para Matthei se ubica en 41% (-18 puntos), el nivel de rechazo más bajo entre los postulantes medidos.
Elecciones presidenciales en Chile: los extremos pasarían a segunda vuelta, según la encuesta de Cadem
La fotografía de Cadem refleja un escenario competitivo en primera vuelta entre Jara y Kast, con Matthei en tercer lugar y un bloque secundario donde Parisi y Kaiser superan a Mayne-Nicholls. Las variaciones recientes sugieren reacomodos en las preferencias y en las percepciones sobre quién podría ganar, dimensiones que no siempre se mueven al unísono.
El descenso de Kast en intención de voto convive con su liderazgo en expectativa, mientras que Jara combina la primera posición en intención de voto con un mayor rechazo declarado. Matthei, por su parte, muestra menor rechazo que sus principales contendores, aunque retrocede en intención de voto.