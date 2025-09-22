Así fue la despedida de soltera de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, con la presencia de Melanie Griffith

La cuenta atrás ha comenzado para una de las bodas más esperadas del año. El próximo 18 de octubre de 2026, en la exclusiva Abadía Retuerta (Valladolid), Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casará con el financiero estadounidense Alex Gruszynski. Y como manda la tradición, la joven ya ha celebrado su primera despedida de soltera, compartiendo imágenes de la fiesta a través de sus redes sociales.