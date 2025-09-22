Así fue la despedida de soltera de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, con la presencia de Melanie Griffith

La cuenta atrás ha comenzado para una de las bodas más esperadas del año. El próximo 18 de octubre de 2026, en la exclusiva Abadía Retuerta (Valladolid), Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casará con el financiero estadounidense Alex Gruszynski. Y como manda la tradición, la joven ya ha celebrado su primera despedida de soltera, compartiendo imágenes de la fiesta a través de sus redes sociales.
Un look nupcial adelantado
Entre las fotografías destacan dos detalles: el primer vestido de novia elegido por Stella y la presencia de su madre, Melanie Griffith, que posó sonriente en un look boho con blusa negra semitransparente y vaqueros. La actriz se mostró natural y cercana, acompañando a su hija en este momento tan especial.
Por su parte, Stella apostó por un vestido blanco traslúcido de estilo lencero, confeccionado en malla con bordados en relieve. El diseño, de cuello cerrado y mangas al codo, se ajustaba a la cintura y terminaba en falda midi. La futura novia lo combinó con un body lencero a tono, dos pares de sandalias (blancas tipo mule y negras con plumas), un bolso de raso blanco y unos pendientes largos.
La celebración también incluyó una tarta personalizada en forma de corazón, decorada con la frase “Miss & Mrs” en rosa palo y un interior de bizcochos multicolores. Al final de la velada, Stella salió sonriente con un gran ramo de flores, acompañada de su prometido.
Una boda blindada en Abadía Retuerta
La boda se celebrará en la Abadía Retuerta, un antiguo monasterio con viñedos, spa e instalaciones de lujo, considerado uno de los resorts más exclusivos de España. El evento, organizado por una reconocida wedding planner británica, contará con 258 invitados y un estricto dispositivo de seguridad que prohibirá el uso de móviles.
Según adelantó Tribuna Valladolid, los asistentes llegarán en furgonetas privadas o helicóptero, ya que el recinto cuenta con dos aeronaves propias y helipuerto. El enlace incluirá tres escenarios gastronómicos: un cóctel en los jardines, un banquete en mesas y una barra libre con fiesta y actuaciones musicales.
Una de las bodas del año en España
Con un enlace blindado, invitados de alto perfil y un enclave histórico convertido en epicentro de la celebración, la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski promete ser uno de los grandes acontecimientos sociales de 2026. La despedida de soltera ha sido solo un adelanto del estilo, la intimidad y la elegancia que marcarán este esperado “sí, quiero”.