Feriados en Chile: qué fines de semana largos quedan tras las Fiestas Patrias 2025

Planifica tus escapadas y días de descanso conociendo los feriados que siguen después del 18 de septiembre.

Los fines de semana largos quedan tras las Fiestas Patrias 2025.
Hace 1 Hs

Tras las Fiestas Patrias, muchos chilenos ya comienzan a planificar los próximos descansos que traerá el calendario de feriados en lo que queda de este 2025.

El primer día festivo tras el 18 de septiembre será el domingo 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Encuentro de Dos Mundos, fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América. Sin embargo, al caer en jornada dominical, no representará un descanso adicional para la mayoría de los trabajadores.

Fiestas Patrias 2025: ¿abrirán los supermercados este sábado 20 y domingo 21 de septiembre?

El viernes 31 de octubre se celebrará el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, generando un fin de semana largo. A este se suma el sábado 1 de noviembre, cuando se conmemora el Día de Todos los Santos, conformando tres días consecutivos de descanso y celebraciones.

Noviembre también tendrá un hito cívico relevante: el domingo 16 se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, una jornada que está catalogada como feriado legal en todo el país.

Para planificar con tiempo 

En diciembre, el calendario nacional ofrece dos fechas claves. El lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, otorgará otro fin de semana largo. En tanto, el domingo 14 de diciembre podría transformarse nuevamente en feriado, en caso de ser necesaria una segunda vuelta presidencial.

Finalmente, el año cerrará con el tradicional feriado de Navidad, el jueves 25 de diciembre, jornada irrenunciable en la que el comercio debe permanecer cerrado en todo el territorio.

