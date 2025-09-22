¿Regresan las lluvias a Chile? Esto es lo que anticipa el pronóstico del tiempo para esta semana

Respecto a si estas lluvias se parecerán a las del pasado fin de semana, el especialista explicó que "vamos a ver si trae el mismo alboroto", ya que en la Región Metropolitana la intensidad fue variable. "En el centro de Santiago cayeron cuatro milímetros, en Colina cayeron tres, pero en precordillera cayeron 40 (mm), hubo granizada en Vitacura, en Lo Barnechea. O sea, fue una lluvia muy desorganizada", comentó.