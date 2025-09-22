¿Regresan las lluvias a Chile? Esto es lo que anticipa el pronóstico del tiempo para esta semana

Luego de las precipitaciones que se registraron el fin de semana largo en Santiago, se espera que las lluvias regresen en los próximos días, aunque serán menos intensas.
Alejandro Sepúlveda, periodista de Meganoticias especializado en meteorología, explicó que las precipitaciones estarán presentes en diferentes zonas del país durante esta semana. Adelantó que el viernes "llegarían precipitaciones otra vez, desde el sur de Coquimbo a La Araucanía, y chubascos más hacia el sur. Vale decir, el viernes podrían regresar las precipitaciones a la zona central".
Para Santiago anticipó cielos despejados este martes y miércoles, y abundante nubosidad el jueves, con temperaturas agradables que alcanzarán máximas de 24°C, 28°C y 23°C, respectivamente.
El panorama, sin embargo, cambiará el viernes 26 de septiembre. "Vamos a amanecer con nubosidad parcial, incluso claros de sol acá en Santiago", indicó el meteorólogo, precisando que durante la tarde se registrarían lluvias.
"Sería una precipitación de unas horas nada más. Montos muy bajitos, todavía no se puede hablar de los montos, pero sería una lluvia muy tenue, muy tranquila, muy en la tarde y chao, en la noche se va", añadió.
Respecto a si estas lluvias se parecerán a las del pasado fin de semana, el especialista explicó que "vamos a ver si trae el mismo alboroto", ya que en la Región Metropolitana la intensidad fue variable. "En el centro de Santiago cayeron cuatro milímetros, en Colina cayeron tres, pero en precordillera cayeron 40 (mm), hubo granizada en Vitacura, en Lo Barnechea. O sea, fue una lluvia muy desorganizada", comentó.
En contraste, las precipitaciones de este viernes "serían un poquito más organizadas, y pasaría 4 ó 5 horas y chao", precisó.
El tiempo en Chile: ¿qué pasará el fin de semana?
Para el fin de semana, el tiempo volverá a la normalidad. El sábado se espera cielo despejado con una máxima de 21°C, mientras que el domingo la jornada presentará nubosidad parcial con 25°C.
"La excepción es el día viernes. Una lluvia que, por ahora, sería más organizada y sin tanto alboroto como lo que ocurrió el fin de semana, que realmente se pasó con tormentas eléctricas, tormentas marinas y tornados", concluyó.