Paddle surf bajo las estrellas en Barcelona: la experiencia mágica del verano 2026

Barcelona se prepara para sorprender a locales y turistas con una actividad única que promete convertirse en el plan estrella del verano de 2026: Starlight Paddlesurf, un recorrido nocturno sobre el mar con tablas de paddle surf iluminadas por luces LED submarinas. Desde la playa de la Barceloneta, quienes paseen de noche podrán contemplar un espectáculo visual sorprendente: decenas de tablas brillantes deslizándose bajo las estrellas, como si fueran destellos suspendidos en la oscuridad.