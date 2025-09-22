Paddle surf bajo las estrellas en Barcelona: la experiencia mágica del verano 2026

Barcelona se prepara para sorprender a locales y turistas con una actividad única que promete convertirse en el plan estrella del verano de 2026: Starlight Paddlesurf, un recorrido nocturno sobre el mar con tablas de paddle surf iluminadas por luces LED submarinas. Desde la playa de la Barceloneta, quienes paseen de noche podrán contemplar un espectáculo visual sorprendente: decenas de tablas brillantes deslizándose bajo las estrellas, como si fueran destellos suspendidos en la oscuridad.
Una experiencia guiada y segura
La actividad se desarrollará del 1 de abril al 31 de agosto de 2026, con salidas de entre 1 y 1,5 horas de duración y un precio de 30 euros por persona. Cada travesía está acompañada por un instructor certificado, que ofrece una breve introducción a las técnicas básicas y a las medidas de seguridad antes de entrar al agua.
El pack incluye tabla con iluminación LED, chaleco salvavidas, neopreno (según las condiciones), fotos de la experiencia y acceso a vestuarios, taquillas y duchas. Además, la escuela organizadora dispone de aparcamiento cercano para mayor comodidad.
La propuesta solo se lleva a cabo en jornadas con condiciones marítimas y meteorológicas óptimas, lo que garantiza seguridad y disfrute para todos los niveles.
Un plan diferente para las noches de verano en Barcelona
El Starlight Paddlesurf no es solo deporte: es una forma de vivir la noche en la costa catalana de manera distinta, lejos de los planes tradicionales. El silencio del mar, la visión de la ciudad iluminada y la sensación de deslizarse suavemente bajo la luna convierten esta actividad en un recuerdo inolvidable.
Las salidas de luna llena son especialmente populares y requieren reserva anticipada, ya que las plazas suelen agotarse rápidamente en plataformas como GetYourGuide o en la web oficial de la escuela organizadora, Eswell Barcelona.
Datos prácticos del Starlight Paddlesurf en Barcelona
- Ubicación: Playa de la Barceloneta, Barcelona
- Fechas: Del 1 de abril al 31 de agosto de 2026
- Duración: Entre 1 y 1,5 horas
- Precio: 30 € por persona
- Incluye: tabla LED, chaleco, neopreno (opcional), fotos, vestuarios, taquillas y duchas
- Seguridad: instructor certificado en cada salida
Con esta iniciativa, Barcelona reafirma su posición como capital mediterránea de experiencias innovadoras, ofreciendo un plan alternativo que promete conquistar a quienes buscan algo más que sol y playa.