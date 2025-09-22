Entradas para la Fórmula 1 en Madrid 2026: cuándo salen a la venta y cómo conseguir la tuya

La venta general de entradas se abrirá el martes 23 de septiembre a las 22. Para acceder, es necesario estar inscrito en la lista de espera a través de la página oficial de MadRing. Los usuarios ya registrados no deben repetir el proceso: recibirán un correo de confirmación de Fever, la plataforma encargada de la gestión de los tickets. El acceso a la preventa se asignará según el orden de inscripción.