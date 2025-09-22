Secciones
Entradas para la Fórmula 1 en Madrid 2026: cuándo salen a la venta y cómo conseguir la tuya

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el circuito MadRing.

Entradas para la Fórmula 1 en Madrid 2026: cuándo salen a la venta y cómo conseguir la tuya
Hace 3 Hs

La cuenta atrás para el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid ya ha comenzado. Del 11 al 13 de septiembre de 2026, la capital será el epicentro mundial de la velocidad con la celebración de una cita histórica en el circuito MadRing, un trazado híbrido que combina tramos urbanos, parte del recinto de Ifema y un área permanente en Valdebebas.

El interés por el evento ha sido tal que las primeras entradas disponibles se agotaron en apenas dos minutos, según confirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Actualmente, la organización maneja una lista de espera de 235.000 personas, una cifra que refleja la expectación por este acontecimiento deportivo sin precedentes.

Cómo comprar entradas para la F1 en Madrid

La venta de localidades se ha organizado de forma escalonada:

- 15 de septiembre: preventa exclusiva para clientes de American Express.

- 22 de septiembre: acceso prioritario para usuarios de Banco Santander.

Ambos cupos se agotaron rápidamente.

La venta general de entradas se abrirá el martes 23 de septiembre a las 22. Para acceder, es necesario estar inscrito en la lista de espera a través de la página oficial de MadRing. Los usuarios ya registrados no deben repetir el proceso: recibirán un correo de confirmación de Fever, la plataforma encargada de la gestión de los tickets. El acceso a la preventa se asignará según el orden de inscripción.

Precios y modalidades

La organización ha confirmado que el precio medio de las entradas se ajustará al de otros Grandes Premios europeos. Habrá varias opciones:

Abonos completos para los tres días del evento.

Entradas de jornada única.

Paquetes de hospitality, que incluirán experiencias exclusivas, gastronomía, entretenimiento y ubicaciones privilegiadas dentro del circuito.

El circuito MadRing, un trazado único

El circuito contará con 22 curvas, entre ellas La Monumental, un espectacular peralte de más de 500 metros que se perfila como uno de los grandes atractivos. Las obras comenzaron en abril y actualmente avanzan en Valdebebas y en los alrededores de Ifema.

Además, la ubicación del MadRing ofrece una excelente conectividad: a solo 30 minutos del centro de Madrid y a 5 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con acceso en metro, tren de Cercanías y un refuerzo de líneas de autobuses para la ocasión.

Con todos estos ingredientes, el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid 2026 promete ser una cita histórica que atraerá a miles de aficionados de todo el mundo.

Comentarios