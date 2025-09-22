Esta es la multa que te pueden poner si usas el móvil mientras echas gasolina

Muchos conductores aprovechan el momento de llenar el depósito para mirar el móvil, hacer una llamada rápida o contestar mensajes. Sin embargo, esta práctica, aparentemente inocente, puede salir cara. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que usar el teléfono mientras se reposta es una infracción que puede conllevar multas de hasta 200 euros, además de ser un riesgo real de incendio.
Lo que dice la normativa
El Reglamento General de Circulación, en su artículo 115.3, establece que durante el repostaje el motor debe estar apagado y todos los sistemas eléctricos desconectados, incluyendo radios y teléfonos móviles. Los trabajadores de la estación de servicio también están obligados a no proceder con el suministro de combustible si no se cumplen estas condiciones.
El objetivo es evitar cualquier fuente de radiación electromagnética que pueda generar una chispa en un entorno donde los vapores de gasolina son altamente inflamables. Aunque pueda parecer improbable, un incendio podría desatarse en cuestión de segundos.
Multa por usar el móvil en la gasolinera
Las sanciones económicas varían según el grado de la infracción:
- 100 € si el móvil está simplemente encendido.
- 200 € si se utiliza durante el repostaje (con la posibilidad de reducir a 100 € por pronto pago).
Más allá de la multa, la DGT advierte que distraerse con el móvil puede tener otras consecuencias: olvidar colocar la manguera correctamente, bloquear el paso de la estación o incluso arrancar el coche con el surtidor conectado, lo que puede provocar accidentes o daños materiales mucho más costosos.
Otras sanciones al echar gasolina
El uso del móvil no es la única conducta sancionada en una estación de servicio. Entre las multas más habituales se encuentran:
- Repostar uno mismo en gasolineras con personal autorizado, lo que puede suponer 100 €.
- Encender un cigarrillo o cualquier llama, sancionado con 100 €, debido al altísimo riesgo de incendio por los vapores del combustible.
Seguridad ante todo
Las multas tienen como finalidad garantizar la seguridad tanto de conductores como de trabajadores en las estaciones de servicio. Prestar atención durante el repostaje es clave para evitar errores que puedan desencadenar un accidente grave.
En definitiva, dejar el móvil a un lado mientras se echa gasolina no solo evitará sanciones, sino que puede salvar vidas.