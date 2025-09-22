Esta es la multa que te pueden poner si usas el móvil mientras echas gasolina

Lo que dice la normativa

El Reglamento General de Circulación, en su artículo 115.3, establece que durante el repostaje el motor debe estar apagado y todos los sistemas eléctricos desconectados, incluyendo radios y teléfonos móviles. Los trabajadores de la estación de servicio también están obligados a no proceder con el suministro de combustible si no se cumplen estas condiciones.