Kiko Rivera prepara una canción sobre su ruptura con Irene Rosales: "Es mi manera de expresarme"

Kiko Rivera atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal tras su separación de Irene Rosales. Sin embargo, lejos de apartarse de los focos, el DJ se mantiene muy activo en redes sociales y ha encontrado en la música una herramienta para canalizar lo que siente.
En un directo de TikTok, Rivera confesó estar en su “peor momento”, aunque dejó claro que no pretende “sacar partido económico de esta situación, ni acudir a televisión para hablar” de su vida privada. En cambio, ha optado por componer una canción en la que expresará sus emociones tras el fin de su relación.
Una canción íntima y alejada del reguetón
Lejos del estilo electro latino y reguetón al que tiene acostumbrado a sus seguidores, esta vez Kiko Rivera está escribiendo una letra mucho más íntima. La canción, según adelantó, hablará de los años compartidos con Rosales y de cómo afronta actualmente esta etapa.
“Al final es la manera que tengo de expresarme, a través de mi música”, explicó el DJ, que subrayó que no será un tema pensado para discotecas. “Igual que saqué canciones para mis hijos, que evidentemente no pongo en los shows ni pincho en ninguna actuación. Son canciones que saco para contar cómo me siento en determinados momentos de mi vida”.
“Algo puntual” para pasar página
El hijo de Isabel Pantoja recalcó que se trata de un proyecto puntual, sin una fecha exacta de lanzamiento, pero que para él supone un paso necesario: “Ahora ha llegado un momento de mi vida en el que necesito expresarme a través de mi música. Si sois un poco listos y sabéis lo que me ha sucedido, sabréis un poco de lo que va el tema que estoy escribiendo. No sé cuándo saldrá, pero es la manera que tengo de expresarme”.
Con esta nueva faceta más personal, Kiko Rivera busca cerrar una etapa marcada por once años de relación con Irene Rosales y dos hijas en común. Una historia que, aunque difícil, ha encontrado su eco en la música.