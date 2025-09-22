Kiko Rivera prepara una canción sobre su ruptura con Irene Rosales: "Es mi manera de expresarme"

“Algo puntual” para pasar página

El hijo de Isabel Pantoja recalcó que se trata de un proyecto puntual, sin una fecha exacta de lanzamiento, pero que para él supone un paso necesario: “Ahora ha llegado un momento de mi vida en el que necesito expresarme a través de mi música. Si sois un poco listos y sabéis lo que me ha sucedido, sabréis un poco de lo que va el tema que estoy escribiendo. No sé cuándo saldrá, pero es la manera que tengo de expresarme”.